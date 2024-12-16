Белоусов: в России должны быть организованы альтернативные базы хранения

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
В России на смену крупным базам должна прийти эшелонированная сеть складов. Об этом заявил министр Андрей Белоусов на итоговом расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он также сообщил, что в текущем году системы противовоздушной обороны сбили 86 украинских ракет Storm Shadow и Scalp производства Франции и Великобритании, 1629 снарядов американской ракетной системы HIMARS и более 27 тысяч беспилотников ВСУ.
Ранее в ходе заседания Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени начнётся серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник».
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Анастасия Ларина