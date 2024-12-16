Белоусов: средства ПВО сбили более 27 тыс. беспилотников в 2024 году

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Глава Минобороны Андрей Белоусов подвёл итоги работы российских систем ПВО в 2024 году. Статистику министр привёл в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.
Так, в текущем году системы противовоздушной обороны сбили 86 украинских ракет Storm Shadow и Scalp производства Франции и Великобритании, 1629 снарядов американской ракетной системы HIMARS и более 27 тысяч беспилотников ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Минобороны, назвал число населённых пунктов, освобождённых российскими войсками в рамках спецоперации в 2024 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова