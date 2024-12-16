В России появится новый род войск

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
Министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил создать новый род войск – «войска беспилотных систем». Его слова передает пресс-служба МО РФ.
«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск – "войска беспилотных систем"», — заявил Белоусов.
По его словам, завершить создание нового рода войск будет возможно уже в третьем квартале 2025 года.
По словам министра обороны РФ, необходимо создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе из-за возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий.
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