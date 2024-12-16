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В России появится новый род войск

Белоусов предложил создать войска беспилотных систем
Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил создать новый род войск – «войска беспилотных систем». Его слова передает пресс-служба МО РФ.
«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск – "войска беспилотных систем"», — заявил Белоусов.

По его словам, завершить создание нового рода войск будет возможно уже в третьем квартале 2025 года.



По словам министра обороны РФ, необходимо создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе из-за возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий.

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Путин раскрыл информацию о том, куда в конечном итоге могут сбежать киевские власти
Путин: киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу
16 декабря 2024, 15:00

Президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил, что киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу. С таким заявлением он выступил на коллегии Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Напомним, что президент РФ участвует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, которое проходит в Национальном центре управления обороной России.

«Сегодня в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооружённых Сил», — сказал глава государства.

Помимо этого, он выразил мнение, что все беды Украины и России начались после «антиконституционного переворота» в Киеве, который, как считает Путин, привел к утрате признаков государственности нынешним украинским режимом. Путин также подчеркнул, что Россия не ведет войну с украинским народом, а противостоит неонацистскому режиму в Киеве.

Кроме того, Путин указал на отсутствие в Конституции Украины механизмов для продления президентской власти, заявив, что ссылки на военное положение не имеют значения в данном контексте.

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#россия
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#всу
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Режиссёр Бортко представил три сценария завершения СВО
16 декабря 2024, 14:55

Владимир Бортко (фото: РИА Новости)

Режиссёр Владимир Бортко рассказал о трёх наиболее вероятных сценариях завершения спецоперации на Украине.
Он подчеркнул, что активное продвижение российских военных и победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который обещает завершить конфликт, указывают на скорый конец СВО. Режиссёр убеждён, что Украина в любом случае потерпит поражение, однако варианты исхода конфликта могут быть разными.

Первый расклад предполагает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения. На таком варианте настаивает команда Дональда Трампа, однако Россия не поддерживает такой исход.

Второй вариант подразумевает заключение договора, по которому будет произведён формальный переход всей Украины под контроль России с возможностью для США пользоваться украинскими ресурсами. На таких условиях конфликт можно завершить прямо сейчас, однако это снова не соответствует интересам России, подчеркнул режиссёр в беседе с «Царьградом».

Наиболее вероятным сценарием, по мнению Бортко, является возвращение Россией областей, которые по Конституции уже входят в её состав.

Москва не согласится на остановку конфликта, а занятие всей территории Украины пока не под силу ВС РФ. Это означает, что мир наступит после занятия областей, уже включённых в состав России Конституцией, заключил деятель культуры.

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#россия
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#конфликт
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#режиссёр
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В зоне СВО ВС РФ контролируют теперь почти 4,5 тысячи квадратных километров — Белоусов
МО: Около 4,5 тысячи квадратных километров в зоне СВО теперь под контролем ВС РФ
16 декабря 2024, 14:44

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции освободили почти четыре с половиной тысячи квадратных километров в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства он также уточнил, что украинские боевики теперь контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики. Глава Минобороны признал, что пока ещё порядка 25-30% Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей находятся под контролем ВСУ.

«Но это временно», — со спокойной уверенностью сказал Белоусов.

Он также добавил, что в текущем году в зоне СВО было уничтожено свыше 58 тысяч единиц оружия и боевой техники противника. Среди этого количества около 18 тысяч единиц были иностранного производства, отметил министр.

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Стало известно, сколько человек подписали контракт с Минобороны РФ в 2024 году
Белоусов: в 2024 году в ВС РФ набрано свыше 427 тысяч военнослужащих
16 декабря 2024, 14:42

Фото: iStock/scaliger

Более 427 тыс. военнослужащих набрано в ВС РФ в 2024 году, в среднем в день контракт заключают более 1200 человек. Такие данные привел министр обороны ВС РФ Андрей Белоусов.
Он отметил необходимость обеспечения укомплектованности ВС РФ для гарантированного выполнения всех боевых задач.

«В этих целях совместно с регионами продолжается системная работа по комплектованию Вооруженных Сил. Только в этом году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих. В среднем ежедневно заключают контракт более тысячи двухсот человек. Важно не потерять динамику этого процесса», — отметил Белоусов.

По его словам, важной частью комплектования ВС РФ является боевая подготовка новых контрактников. Министр обороны подчеркнул важность внедрения в обучение новых действий и приемов, ставших эффективными в зоне СВО.

Кроме того, Белоусов отметил, что полки резерва также должны быть обеспечены инструкторским составом, вооружением, техникой и боеприпасами.

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#министр
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Белоусов раскрыл шокирующие потери ВСУ с начала спецоперации
Белоусов: ВСУ потеряли почти миллион военных с начала спецоперации
16 декабря 2024, 14:19

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

В 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч солдат убитыми и ранеными, при этом с начала российской спецоперации Украина лишилась почти миллиона своих военных. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба МО РФ.
«Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти один миллион человек за всё время СВО», — заявил Белоусов.

По его словам, только при вторжении в Курскую область противник потерял более 40 тысяч солдат.

Кроме того, в 2024 году в зоне СВО российские силы уничтожили более 58 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ, из которых 18 тысяч – иностранного производства.

Белоусов также отметил, что высокоточное оружие ВС РФ нанесло значительный урон военно-промышленному комплексу и энергетической системе Украины. Таким образом, противник не имеет возможности производить вооружение, технику и боеприпасы в необходимом объеме.

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#вооружение
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#вооружения
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Белоусов: средства ПВО сбили более 27 тыс. беспилотников в 2024 году
16 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/Aterrassi

Глава Минобороны Андрей Белоусов подвёл итоги работы российских систем ПВО в 2024 году. Статистику министр привёл в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.
Так, в текущем году системы противовоздушной обороны сбили 86 украинских ракет Storm Shadow и Scalp производства Франции и Великобритании, 1629 снарядов американской ракетной системы HIMARS и более 27 тысяч беспилотников ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Минобороны, назвал число населённых пунктов, освобождённых российскими войсками в рамках спецоперации в 2024 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#андрей белоусов
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В МИД РФ прокомментировали отказ Киева от рождественского перемирия
Замглавы МИД России Галузин: Киев не заинтересован в мире
16 декабря 2024, 14:02

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Отказ Владимира Зеленского от предложенного Венгрией рождественского перемирия и обмена пленными указывает на незаинтересованность Киева в мире. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях конференции «Союзное государство: интеграция, развитие, доверие».
«Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне. Это режим войны. Мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции», — сказал Галузин.

11 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине установить перемирие и прекратить огонь, а также организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но Владимир Зеленский отверг такую инициативу.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине,в отличие от Киева.

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ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой в зоне СВО, заявил Путин
16 декабря 2024, 13:54

Фото: iStock/vadimrysev

ВС РФ владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства оценил владение инициативой в зоне боевых действий как «прочное».

Во время обращения к оборонному ведомству Путин вновь подчеркнул необходимости достижения всех целей СВО.

Отдельно президент отметил, что владение инициативой строится не только на работе военных, но и на усилиях всех российских оборонных предприятий и поддержке армии со стороны граждан страны.

Также глава Минобороны Андрей Белоусов добавил, что скорость продвижения российских военных в зоне СВО выросла до 30 квадратных километров в день.

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#вс рф
#сво
#минобороны рф
#владимир путин
#россия
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Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника»
16 декабря 2024, 13:53

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в скором времени. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на итоговом расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства отметил, что серьёзное внимание уделяется совершенствованию боевого состава ВС РФ, а также наращиванию их возможностей. В связи с этим, в настоящее время стоит задача по налаживанию серийного производства и развёртывания ударных российских систем, включая гиперзвуковых.

Путин отметил, что новейшим мощным оружием России является ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В скором времени будет обеспечен серийный выпуск этих комплексов для защиты безопасности России и союзников страны.

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#владимир путин
#россия
#ракета
#производство
#вооружение
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