Белоусов снова встретился с военкорами

Фото: Минобороны РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами в пятницу, 19 июля. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
По его словам, глава ведомства рассказал о мерах, принятых после предыдущей встречи, в том числе о проблемах корреспондентов, которые не смогли приехать в Минобороны.
Всего по итогам предыдущей встречи был составлен список поручений из 21 пункта. Дополнения в этот список были внесены после сегодняшней встречи. Коц охарактеризовал беседу с Белоусовым как «максимально открытую и откровенную».
В частности, министр заверил, что на военных аэродромах будут построены укратия для самолетов и что соответствующий график уже подготовлен.
Ранее, 10 июня, состоялась встреча Андрея Белоусова с корреспондентами, освещающими специальную военную операцию (СВО) на Украине. Военкоры сообщили, что их встреча с министром Белоусовым была откровенной и конструктивной. По словам Коца, в ходе встречи глава оборонного ведомства дал указания, и подобные мероприятия станут регулярными.
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Всего по итогам предыдущей встречи был составлен список поручений из 21 пункта. Дополнения в этот список были внесены после сегодняшней встречи. Коц охарактеризовал беседу с Белоусовым как «максимально открытую и откровенную».
В частности, министр заверил, что на военных аэродромах будут построены укратия для самолетов и что соответствующий график уже подготовлен.
Ранее, 10 июня, состоялась встреча Андрея Белоусова с корреспондентами, освещающими специальную военную операцию (СВО) на Украине. Военкоры сообщили, что их встреча с министром Белоусовым была откровенной и конструктивной. По словам Коца, в ходе встречи глава оборонного ведомства дал указания, и подобные мероприятия станут регулярными.
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Александр Климов