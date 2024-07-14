Звонок Белоусова вверг США в панику: Пентагон испугался мести за Севастополь и запретил Киеву удары по РФ

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12 июля состоялся второй телефонный разговор главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и его американского коллеги Ллойда Остина. Об этом сообщили как в российском оборонном ведомстве, так и в Пентагоне.
Спустя пару дней после разговора Соединённые Штаты выступили с решительным запретом для Киева. Ранее западные лидеры обсуждали возможность разрешить ВСУ бить оружием НАТО по территории РФ, однако 14 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что «бить куда угодно» Киеву не разрешат.
Как связаны телефонный разговор министров и запрет союзников Украины на удары по РФ, разбирается редакция «Радио 1».
США не выгоден конфликт с Россией
Впервые Белоусов и Остин созвонились в конце июня 2024 года по инициативе США. Как указал пророссийский политик из Украины Олег Царёв, поводов для разговора было несколько:
- Российский МиГ-31 «отогнал» стратегический БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk, ведущий наблюдение за российской территорией, подальше от берегов Крыма, после чего американский беспилотник вернулся на базу на Сицилии;
- В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ, российский летчик своевременно предотвратил столкновение;
- Были зафиксированы девять случаев нарушения так называемых протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами американских БПЛА
Пытаясь избежать потенциального конфликта с Россией, Ллойд принял решение поговорить с Белоусовым.
Предположительно, в ходе первого созвона главы оборонных ведомств договорились о контрольном звонке, который и произошёл 12 июля. На этот раз, как подтвердили обе стороны, Белоусов позвонил Ллойду. Царёв предполагает, что этот шаг быть предпринят для демонстрации того, что страны одинаково заинтересованы в общении и переговорах. К тому же, на повестке стояли резонансные обсуждения Запада о разрешении Киеву бить натовским оружием по территориям РФ. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что при таком раскладе действия США не останутся без ответа России.
Итоги телефонных переговоров Белоусова и Ллойда
После первого разговора глав Минобороны РФ и Пентагона американские беспилотники перестали кружить на Черноморским побережьем России, удары по региону ракетами ATACMS также резко прекратились.
Когда Белоусов и Остин побеседовали во второй раз — США выступили с заявлением о запрете для киевского режима на удары западным оружием по территориям Российской Федерации. Чтобы сохранить лицо, пресс-секретарю Пентагона Сабрине Сингх даже пришлось выступить с таким заявлением:
«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов в пределах России», — сказала Сингх, намекая, что позиция США может измениться в будущем.
Президент США Джозеф Байден неоднократно отмечал, что не видит причин для разрешения на прямые удары по российским территориям.
В США испугались мести за атаку на Севастополь
Днём 23 июня ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по севастопольскому пляжу. Силам ПВО удалось сбить четыре ракеты из пяти. Заряженная кассетными боеприпасами ракета рухнула на городской пляж. Осколки снаряда упали в прибрежной зоне, в том числе в районах Учкуевки и Любимовки — популярных местах отдыха, где пляжи были полны людей. Погибли трое детей и два взрослых, более 120 человек получили ранения.
Появились последние данные по пострадавшим и погибшим при атаке ВСУ на пляж в Севастополе
Стоит отметить, что Киев не мог запустить ракету по Севастополю без помощи США, поскольку боеголовки невозможно было поднять в воздух без секретных кодов США. Кроме того, наведение ATACMS также осуществляется с американских спутников.
После кровавой расправы над мирными жителями в России начали раздаваться призывы об ответе Соединённым Штатам.
«Когда США обстреляли пляж в Севастополе, в России стали раздаваться призывы, что надо их сильно ударить в ответ. В МИД вызвали американского посла, она убежала от наших дипломатов в свое посольство. А потом вдруг Ллойд Остин позвонил Андрею Белоусову, хотя они уже год не общались. То есть в Америке началась паника. Они поняли, что немного перегнули», — заявил военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник в беседе с ukraina.ru.
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