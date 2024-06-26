Белоусов указал Остину на опасность поставок вооружений ВСУ

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Министр обороны России указал главе Пентагона Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки из-за поставок американских вооружений для ВСУ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
«Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы», – сообщили в министерстве.
Министр обороны России Андрей Белоусов провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Предыдущие переговоры между министром обороны России и главой Пентагона состоялись 15 марта 2023 года.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 90 на 90.
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