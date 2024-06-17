Министр обороны РФ Белоусов обратился к военнослужащим

Фото: Минобороны РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 218-му танковому и 394-му мотострелковому полкам за участие во взятии Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Согласно сообщению, в ходе проведения специальной военной операции (СВО) 394-й мотострелковый полк успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. Военнослужащие полка показывают пример решительности в бою, что позволило взять под контроль Старомайорское. В Министерстве обороны подчеркнули, что военнослужащие 218-го танкового полка всегда проявляли беспримерное мужество и героизм.
В своем выступлении Белоусов поблагодарил солдат за успешное выполнение боевых задач, верность Родине, воинскую службу и выполнение присяги.
Ранее, 10 ию, российские войска взяли под контроль село Старомайорское в Донецкой Народной Республике. По данным Министерства обороны, военнослужащие группы «Восток» приняли участие в столкновениях с Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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В своем выступлении Белоусов поблагодарил солдат за успешное выполнение боевых задач, верность Родине, воинскую службу и выполнение присяги.
Ранее, 10 ию, российские войска взяли под контроль село Старомайорское в Донецкой Народной Республике. По данным Министерства обороны, военнослужащие группы «Восток» приняли участие в столкновениях с Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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Александр Климов