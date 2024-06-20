Белоусов со словами «только попробуйте» пригрозил подчиненному судом и попал на видео

Фото: сайт Кремля
В ходе своего визита на объекты строительства Тихоокеанского флота, глава Министерства обороны России Андрей Белоусов выразил строгие требования своему подчиненному и попал на видео, распространенное в Telegram-канале ведомства.
Он внимательно выслушал доклад о текущем прогрессе работ по строительству военного городка для 155-й бригады морской пехоты и потребовал ежемесячные отчеты о продвижении проекта.
В ответ на это докладчик отметил, что он полностью осознает свою социальную ответственность. Белоусов предупредил, что любые задержки могут повлечь уголовную ответственность.
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«Важно, чтобы все работы были завершены в срок», — подчеркнул министр.
В ответ на это докладчик отметил, что он полностью осознает свою социальную ответственность. Белоусов предупредил, что любые задержки могут повлечь уголовную ответственность.
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Артем Кузьмин