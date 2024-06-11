Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России.
Белоусов поздравил бойцов спецоперации с высокими наградами, поблагодарил их за выполнение задач и пожелал успехов в службе.
Накануне глава Минобороны РФ направил телеграммы соединению и воинской части, принимающим участие в СВО.
В пятницу президент РФ Владимир Путин рассказал, что страна освободила 47 населенных пунктов и 880 кв. км с начала этого года.
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Белоусов поздравил бойцов спецоперации с высокими наградами, поблагодарил их за выполнение задач и пожелал успехов в службе.
Накануне глава Минобороны РФ направил телеграммы соединению и воинской части, принимающим участие в СВО.
В пятницу президент РФ Владимир Путин рассказал, что страна освободила 47 населенных пунктов и 880 кв. км с начала этого года.
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Алёна Самарева