Новый министр обороны дал жесткое поручение во время поездки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Новый руководитель Министерства обороны Андрей Белоусов выдал строгое указание во время своего визита в войска Восточного военного округа. Об этом сообщается в официальном канале информации ведомства.
Министр приказал тщательно контролировать выполнение сроков строительства и реконструкции объектов военного городка Тихоокеанского флота (ТОФ).
«Необходимо закончить строительство в установленные сроки. Военнослужащие скоро вернутся, и к этому времени должны быть обеспечены все необходимые условия», — подчеркнул Белоусов.Читайте также:
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