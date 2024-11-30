В КНДР пообещали всегда быть с Москвой

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Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что Северная Корея всегда будет на стороне Москвы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Корейский лидер передал президенту и российскому народу свои «теплые пожелания». «Правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ», заверил он, отметив защиту стран от «происков империалистических гегемонистских» сил.
Ранее Ким Чен Ын предупредил о риске развязывания «самой разрушительной термоядерной войны» из-за сложной ситуации на Корейском полуострове.
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Александр Климов