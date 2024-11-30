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В КНДР пообещали всегда быть с Москвой

Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Москвой
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что Северная Корея всегда будет на стороне Москвы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.


Корейский лидер передал президенту и российскому народу свои «теплые пожелания». «Правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ», заверил он, отметив защиту стран от «происков империалистических гегемонистских» сил.

Ранее Ким Чен Ын предупредил о риске развязывания «самой разрушительной термоядерной войны» из-за сложной ситуации на Корейском полуострове.

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#кндр
#ким чен ын
#андрей белоусов
#россия
В Швейцарии назвали ошибкой отказ пригласить Россию на саммит по Украине
30 ноября 2024, 05:32

Фото: istockphoto/william87

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократического союза центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа заявил, что отказ от приглашения России на саммит по Украине в Бургенштоке является огромной дипломатической ошибкой, передает РИА Новости.
По его словам, Швейцария не выступила в качестве нейтрального посредника и могла бы подействовать иначе, как в юридических заявлениях, так и в проведении мирной конференции в Бургенштоке.

«Не пригласить Россию было огромной дипломатической ошибкой. Затем Москва могла бы отклонить приглашение, но должны были быть приглашены обе стороны», – заявил Поджиа.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Украина в ближайшее время организует саммит по «формуле мира» Владимира Зеленского. Он также сказал, что Украина приблизилась к полноправному членству в НАТО во время конфликта с Россией.

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#швейцария
#украина
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#саммит
#россия
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Ким Чен Ын встретился с главой Минобороны РФ
ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Белоусовым
30 ноября 2024, 04:30

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передат ТАСС.
29 ноября Ким Чен Ын принял главу Министерства обороны России.

Северокорейский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном являются мощным механизмом обеспечения безопасности. По его словам, они облегчают ситуацию в регионе и гарантируют международную стратегическую стабильность.

Белоусов прибыл в КНДР 29 ноября для встречи с военными-политическими лидерами. Предыдущий визит Белоусова в страну состоялся во время официального визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.

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#кндр
#ким чен ын
#андрей белоусов
#минобороны рф
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В МВД Грузии заявили о вышедшей за рамки закона акции протеста
30 ноября 2024, 04:06

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Протест в Тбилиси вышел за рамки закона, устанавливающего правила проведения митингов и демонстраций. Как сообщает радио Sputnik, об этом заявило Министерство внутренних дел Грузии.
В центре столицы возле здания парламента собралось большое количество людей, начались столкновения с полицией. Акции протеста проходят и в других крупных городах страны.

«Несмотря на не один призыв правоохранителей, а также официально распространенное министерством внутренних дел заявление, участники акции вступают в физическое противостояние и наносят словесные оскорбления правоохранителям», – отметили в ведомстве.

Министерство внутренних дел добавило, что протестующие бросали в полицию различные предметы, в результате чего трое сотрудников получили ранения, а двое были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что протестующие в Тбилиси повредили ворота парламента, а силы безопасности применили против них спецсредства, предусмотренные законом. Перед этим силы безопасности начали разгонять протесты из водометов.

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#протесты
#закон
#грузия
#мвд
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В США предложили частичное снятие санкций с России
CNN: Келлог предлагал снятие санкций с России в обмен на перемирие с Украиной
30 ноября 2024, 03:25

Фото: iStock/sb2010

Кандидат на пост спецпосланника США по Украине и России при Дональде Трампе Кит Келлог ранее предлагал заморозить украинскую линию фронта, ввести демилитаризованную зону и частично отменить санкции против России в обмен на прекращение огня. Об этом сообщает CNN.
Телеканал рассказывает о плане Келлогга, подготовленном в апреле для American Fircst Policy Institute. В рамках плана он предложил ограниченную отмену санкций против России в соответствии с соглашением о прекращении огня. В то же время полный пересмотр ограничений станет возможен только после подписания соответствующего мирного соглашения с Украиной.

Келлог также предлагает ввести специальный налог на экспорт энергоносителей из России. Полученные средства могут быть использованы Украиной. При этом Киев будет вынужден отказаться от вооруженного возвращения территории, но сохранит право добиваться их дипломатическими средствами.

Ранее Келлогг заявил, что необходимо добиться «мира через силу» в украинском конфликте. Именно так он описал свою будущую работу, имея в виду концепцию бывшего американского лидера Рональда Рейгана.

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#сша
#украина
#россия
#переговоры
#киев
#поставки
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Постпред РФ назвал опасной резолюцию МАГАТЭ по Ирану
Постпред РФ Ульянов: резолюция МАГАТЭ по Ирану вреда и ведет к эскалации
30 ноября 2024, 03:07

Фото: iStock/ Wlad74

Антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет к росту напряженности вокруг ядерной программы Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на постпреда Россиипри международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
Как отметил постоянный представитель, Москва выступает против этого документа по нескольким причинам. Он назвал это решение «преждевременным и бессмысленным» с политической точки зрения.

«Это решение чревато опасными последствиями, которые могут подорвать сотрудничество Ирана и МАГАТЭ и в целом стать причиной нарастания напряженности касательно темы иранского атома», – отметил он.

Ульянов добавил, что это решение «наносит ущерб механизмам безопасности агентства».

Он также подчеркнул, что решение МАГАТЭ по Ирану говорит о недальновидности «евротройки» и США.

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#магатэ
#сша
#иран
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Постпред России высказался о поддержке «евротройкой» и США антииранской резолюции
Ульянов: резолюция МАГАТЭ по Ирану говорит о недальновидности «евротройки» и США
30 ноября 2024, 02:27

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Постоянный представитель России при международной организации в Вене Михаил Ульянов заявил, что принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранской резолюции говорит о недальновидности «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) и США. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, эти страны имеют в своей повестке дня «сильную антииранскую программу». Дипломат заявил, что «евротройка» при принятии документа не учла факт визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран.

«И его действительные усилия по установлению конструктивного диалога с новым правительством Ирана для решения оставшихся проблем и обеспечения прочного стабильного сотрудничества с Тегераном», – заявил Ульянов.

Ранее четыре страны выступили с совместным заявлением, в котором поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ.

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#магатэ
#иран
#великобритания
#франция
#германия
#сша
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На Западе предсказали бегство до пяти миллионов украинцев в связи с проблемами со светом и теплом
Times: Запад ждет до 5 млн беженуев с Украины из-за проблем со светом и теплом
30 ноября 2024, 02:07

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Этой зимой западные власти ожидают до 5 миллионов беженцев с Украины из-за проблем со светом и теплом, сообщает The Times.
В статье говорится, что массовое бегство людей из Украины произойдет в случае выхода из строя тепловых и электрических сетей после атаки на энергосистему.

The Times пишет, что это число значительно увеличится, если российская армия сможет прорвать фронт.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, за неделю с 23 по 29 ноября российская армия нанесла по Украине один массированный и 32 групповых удара высокогорным оружием воздушного, морского, наземного базирования.

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#минобороны рф
#россия
#свет
#украина
#удар
#беженцы
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Байден высказался об угрозах в адрес команды Трампа
30 ноября 2024, 01:54

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Нынешний американский лидер Джо Байден заявил, что администрация США активно занимается угрозами команде избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, власти США совместно с ФБР расследуют случаи ложных вызовов полиции (своттинга), а также угроз в адрес будущих членов кабинета Трампа.

«Мы усердно работаем с ФБР», – высказался Байден, отвечая на вопрос касательно данных угроз.

Ранее российский лидер Владимир Путин предупредил, что Трамп все еще не в безопасности и существует угроза его жизни.

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#джозеф байден
#сша
#владимир путин
#дональд трамп
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В МИД допустили возобновление ядерных испытаний
Рябков: перед РФ стоит вопрос возобновления ядерных испытаний
30 ноября 2024, 01:18

Фото: iStock/Gerasimov174

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что Россия сталкивается с вопросом возобновления ядерных испытаний.
По его словам, это может произойти в зависимости от экалационного курса в Соединенных Штатах.

«И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», – рассказал замглавы МИД.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз доктрина обновлялась в 2020 году.

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#ядерное оружие
#россия
#сша
#мид рф
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