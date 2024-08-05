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Украинские спецслужбы готовили покушение на Путина и Белоусова

Рябков: Киев готовил покушение на Путина и Белоусова на День ВМФ
05 августа 2024, 22:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Украинские спецслужбы готовили покушение на президента России Владимира Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова на День ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».


Отмечается, что Киев планировал совершить теракт 28 июля. Однако накануне празднования Дня ВМФ Белоусов лично позвонил главе Пентагона Ллойду Остину, чтобы тот убедил Украину отказаться от такого решения.

Ранее о намерении Украины совершить покушение на российского лидера и главу оборонного ведомства сообщал украинские военно-пропагандистский портал «Милитарный». Он же назвал точную дату теракта.

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#покушение
#украина
#россия
Трамп пообещал призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае победы
05 августа 2024, 22:23

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, сразу же лично обратится к Владимиру Путину и Владимиру Зеленского и призовёт их начать переговоры. Об этом он заявил в интервью Эдину Россу на стриминговой площадке Kick.
Трамп заявил, что после оглашения результатов выборов первое, что он сделает – свяжется с Путиным и Зеленским, которых он хорошо знает, и добьётся начала переговорного процесса.

Ранее экс-глава Штатов уже неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет в краткие сроки урегулировать конфликт на Украине, причём ещё до своей инаугурации. Также он обещает предотвратить начало Третьей мировой войны, которая может начаться из-за политики нынешнего главы государства Джо Байдена.

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Под прикрытием: в США рассказали о жизни обменянных супругов Дульцевых
NYT: обменянные супруги Дульцевы для прикрытия занимались арт-бизнесом
05 августа 2024, 21:57

Фото: iStock/cyano66

Супруги Анна и Артём Дульцевы, обменянные Россией в ходе масштабного обмена заключёнными с США, жили в Словении под именами аргентинцев и занимались арт-бизнесом для прикрытия. Об этом пишет газета The New York Times.
Отмечается, что Анна проживала в стране под именем Мария Роза Майер Муньос и работала в качестве предпринимателя в арт-бизнесе. У неё была своя художественная галерея под названием «5’14». А её супруг Артём числился как Людвиг Гиш, работающий в IT-сфере. Он был главой высокотехнологичного стартапа DSM&IT. Они прибыли в Словению в 2017 году, однако начали заниматься разведкой только после начала конфликта на Украине.

Их 12-летняя дочь Софи и 9-летний сын Даня учились в Международной британской школе, за которую родители ежегодно платили более 10 тысяч долларов.

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#семья
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Путин ввёл выплату для пострадавших в зоне СВО сотрудников СК РФ
Путин ввёл выплату 3 млн руб для сотрудников СК РФ, пострадавших в зоне СВО
05 августа 2024, 21:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин ввёл единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета, которые получили увечья в ходе службы в новых регионах в период СВО. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что выплаты будут получать сотрудники СК РФ, имеющие специальные звания, выполнявшие различные рабочие задания на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины, а также получившие различного рода увечья в период проведения СВО.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире «России 1» заявил, что в республике настолько много добровольцев, желающих отправиться на СВО, что их не успевают обучать.

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В МИД России высказались о ситуации в Бангладеш
МИД РФ: смена власти в Бангладеш – это внутреннее дело этой страны
05 августа 2024, 21:10

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Смена политических сил у властей в Бангладеш является внутренним делом страны, заявили в МИД России.
Москва исходит из того, что происходящие в Бангладеш события являются исключительно внутренним делом страны. При этом в России рассчитывают на скорейшее завершение беспорядков в стране и скорейшее возвращение внутриполитических процессов в конституционное русло.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в скором времени в стране будет сформировано временное правительство. В настоящее время ситуацию в стране контролирует армия.

В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и её сестра покинули резиденцию в столице Дакке и переехали в более безопасное место на фоне беспорядков. Затем появилась информация, что Хасина ушла в отставку и уехала в Индию, откуда попросила у Великобритании убежище.

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#политика
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Иран через Венгрию предупредил о намерении атаковать Израиль
Глава МИД Израиля: Иран предупредил о намерении атаковать через Венгрию
05 августа 2024, 20:16

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран через Венгрию предупредил Израиль о своём намерении атаковать. Об этом сообщает издание Jerusalem Post, ссылаясь на главу министерства иностранных дел Израиля Исраэля Каца.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поговорил по телефону с главами МИД Израиля и Ирана. В результате подтвердилось, что конфликт на Ближнем Востоке находится на грани эскалации.

Отмечается, что письмо Ирана было передано Израилю через Сийярто. Он напрямую позвонил Кацу, чтобы передать информацию от исполняющего обязанности главы МИД Ирана Али Багери о готовящемся ударе по Израилю.

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#венгрия
#мид
#атака
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Стало известно, сколько похищенных в других странах россиян сидят в тюрьмах США
Посол Антонов: в тюрьмах США сидят 62 похищенных в других странах россиянина
05 августа 2024, 19:56

Фото: iStock/txking

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американских тюрьмах на данный момент сидят 62 гражданина РФ, которых похитили в других странах и привезли в США. Эту цифру дипломат озвучил в интервью ТАСС.
«62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и вывезли на территорию США», — отметил он.
По словам Антонова, американцы склоняют заключенных россиян «к признанию своей вины, к сотрудничеству с ФБР» и предлагают уменьшить им срок заключения в обмен на сделку.
Посол добавил, что не осуждает россиян, которые согласились пойти на сделку со спецслужбами, так как понимает, в каких условиях они содержатся.
«Одно дело — использовать хлесткие эпитеты и лозунги в отношении этих людей, другое дело — прожить хотя бы один день в этой тюрьме и увидеть эти условия», — пояснил дипломат.
Состоявшийся 1 августа в Турции самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между РФ, США и Европой Антонов назвал «редким случаем позитива» в отношениях между Россией и Штатами.
«Урок состоит в том, что даже в тяжелейшие времена можно найти какой-то минимальный знаменатель, который позволяет решать самые чувствительные и острые проблемы в двусторонних отношениях», — подчеркнул посол.
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#сша
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#дипломат
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#антонов
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Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России в регионе
05 августа 2024, 19:43

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Беспорядки, вспыхнувшие в Бангладеш, могут затронуть интересы России в регионе, а также привести к усилению конкуренции между Россией, Китаем и западными странами. Об этом эксперты рассказали в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в понедельник, 5 августа, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и её сестра покинули официальную резиденцию в столице Дакке и переместились в более безопасное место на фоне беспорядков. Затем стало известно, что Хасина ушла в отставку и улетела в город Агартала в Индии. Теперь она просит убежище в Великобритании. Вместе с тем, тысячи протестующих собрались у её дворца и устроили штурм.

Эти беспорядки крайне интересны Западу, поскольку Националистическая партия Бангладеш заинтересована в западном векторе развития страны. Также нестабильность в регионе может повлиять на политические интересы России. Имеется и угроза со стороны Индии. Если страна вмешается в ситуацию, то это будет представлять опасность для северо-восточных регионов страны, заявил ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

Беспорядки в Бангладеш могут негативно отразиться на совместных проектах с Россией в сфере атомной энергетики, подчеркнул доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский.

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#россия
#протесты
#сотрудничество
#политика
#проекты
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Антонов: РФ несколько раз обсуждала поставку оружия недружественным США странам
05 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/vadimrysev

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона на консультациях с США несколько раз затрагивала вопрос о возможных поставках недружественным Вашингтону государствам оружия из РФ. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС.
«Обращу ваше внимание, проходило это в средствах массовой информации. Крайне негативно здесь восприняты были слова Владимира Владимировича Путина о том, что мы рассмотрим тоже возможность поставки недружественным американцам странам российского оружия. Если американцы это делают, почему не можем это сделать мы?», — пояснил Антонов.
Дипломат добавил, что этот вопрос также обсуждался на различных консультациях, в том числе он поднимал его сам, говоря о двойных стандартах Соединенных Штатов, с которыми Россия согласиться явно не может.
«То есть давать оружие украинцам американское с тем, чтобы они убивали русских, — это нормально, а нам поставлять оружие недружественным американцам режимам — это путь к эскалации, к преднамеренному ухудшению российско-американских отношений. С такой логикой, с таким чтением ситуации мы, конечно же, согласиться не можем», — подчеркнул посол.
Ранее посольство России в Лондоне сообщило, что решение властей Великобритании об оказании военной помощи Украине приведёт лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению страны, а речь идет не об инвестициях в обеспечение безопасности в Европе, а, наоборот, к затягиванию конфликта на Украине и дальнейшему разрушению страны.

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#антонов
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Посол России озвучил число россиян в тюрьмах США
Посол России Антонов: в американских тюрьмах сейчас находятся 62 россиянина
05 августа 2024, 19:32

Фото: iStock/gorodenkoff

В тюрьмах США в настоящее время содержатся 62 гражданина России. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что в американских тюрьмах содержатся 62 россиянина, которых похитили в третьих странах, а потом вывезли на территорию Штатов.

По словам Антонова, власти США склоняют россиян к признанию своей вину и сотрудничеству с Федеральным бюро расследований (ФБР). За это им предлагают уменьшить срок заключения.

Посол заявил, что не осуждает россиян, которые согласились на сотрудничество с американскими спецслужбами, поскольку одно дело – выдвигать громкие лозунги в адрес этих людей, а другое – пробыть хотя бы день в тюрьме.

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#анатолий антонов
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