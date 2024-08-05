Украинские спецслужбы готовили покушение на Путина и Белоусова

Фото: сайт Кремля
Украинские спецслужбы готовили покушение на президента России Владимира Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова на День ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Отмечается, что Киев планировал совершить теракт 28 июля. Однако накануне празднования Дня ВМФ Белоусов лично позвонил главе Пентагона Ллойду Остину, чтобы тот убедил Украину отказаться от такого решения.
Ранее о намерении Украины совершить покушение на российского лидера и главу оборонного ведомства сообщал украинские военно-пропагандистский портал «Милитарный». Он же назвал точную дату теракта.
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Анастасия Чинкова