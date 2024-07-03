Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ

Фото: сайт Кремля
Председателем Совета министров обороны СНГ избран глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ.
Хренин поздравил Белоусова и передал ему слово для ведения заседания. Во вторник, 2 июля Белоусов прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета министров обороны СНГ.
Уточняется, что в ходе своего визита Белоусов поучаствует в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости республики.
Напомним, 14 мая текущего года Белоусов стал министром обороны России. Ранее он занимал должность первого вице-премьера.
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Уточняется, что в ходе своего визита Белоусов поучаствует в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости республики.
Напомним, 14 мая текущего года Белоусов стал министром обороны России. Ранее он занимал должность первого вице-премьера.
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Екатерина Коршунова