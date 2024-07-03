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Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ

03 июля 2024, 12:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Председателем Совета министров обороны СНГ избран глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ.
Хренин поздравил Белоусова и передал ему слово для ведения заседания. Во вторник, 2 июля Белоусов прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета министров обороны СНГ.

Уточняется, что в ходе своего визита Белоусов поучаствует в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости республики.



Напомним, 14 мая текущего года Белоусов стал министром обороны России. Ранее он занимал должность первого вице-премьера.

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#минобороны рф
#белоруссия
#министр
#страны
Президенты России и Монголии проводят переговоры на саммите ШОС
03 июля 2024, 12:54

Фото: РИА Новости / POOL / Гавриил Григоров

В Астане стартовали переговоры между Владимиром Путиным и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
На полях саммита ШОС в Астане проходит встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает корреспондент РИА Новости.

Российский лидер отметил, что товарооборот между двумя странами в 2024 году уверенно растёт, несмотря на некоторое снижение объёмов в 2023-м.

«Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить», — сказал Владимир Путин.

Отношения между Россией и Монголией, по словам президента Путина, на протяжении многих лет основываются на прочном фундаменте взаимодействия и дружбы. Президент поздравил своего коллегу с победой правящей Монгольской народной партии на парламентских выборах, которые прошли в июне.

Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров отеля «Ритц Карлтон».

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#шос
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МИД КНР ответил финскому президенту на слова о зависимости России от Китая
Мао Нин: Россия и Китай — независимые и самостоятельные крупные державы
03 июля 2024, 11:52

Фото: istockphoto / Pridannikov

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин ответила на заявление президента Финляндии Александера Стубба о зависимости Москвы от Пекина, сообщили в ТАСС.
В интервью агентству Bloomberg финский президент Александр Субб заявил, что Россия настолько зависит от Китая, что председатель Си Цзиньпин может одним звонком урегулировать украинский кризис.

«Китай и Россия — две крупные независимые и самостоятельные державы. Мы всегда будем выступать за мир и диалог, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию», — заявила дипломат.

Так она ответила на вопрос журналиста, который попросил её прокомментировать слова Стубба.

2 июля власти Китая выразили протест из-за заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о внешней политике Пекина. Они призвали альянс не наносить ущерб Азиатско-Тихоокеанскому региону. Накануне Столтенберг заявил, что альянсу нужно усилить партнёрство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, чтобы оказывать давление на Китай.

Ранее Стубб призвал Европейский союз перейти к экономике военного времени.

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Глава подмосковной полиции Пауков поздравил сотрудников с Днём Госавтоинспекции
03 июля 2024, 11:39

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

Результат работы сотрудников ГИБДД – спасённые жизни и снижение уровня аварийности.
Об этом заявил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков. Он поздравил личный состав и ветеранов с годовщиной со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. Поздравление опубликовано в телеграм-канале подмосковной дорожной полиции.
«На протяжении десятилетий подразделения Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на дорогах и выполняют задачи по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Результат вашей деятельности – сотни тысяч спасённых жизней и существенное снижение уровня аварийности», – отметил Пауков.
Он добавил, что в последние годы работа госавтоинспекторов становится всё напряженнее и часто требует способности идти на риск.
«В связи с постоянным развитием транспортной системы и строительством новых магистралей, высоким ростом автомобилизации граждан и интенсивности дорожного движения работа госинспекторов становится всё напряженнее, требует особой подготовки, выдержки и мужества. К тому же профессия госавтоинспектора всегда была связана с риском и опасностью», – заявил начальник подмосковной полиции.
Он вспомнил коллег, погибших при выполнении служебного долга, а особые слова признательности адресовал ветеранам – хранителям добрых традиций, передающим бесценный опыт молодым сотрудникам.

Пауков поблагодарил личный состав за безупречную службу, добросовестный труд и отношение к выполнению служебного долга, пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов и новых свершений в служении Отечеству.

3 июля Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет.

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#московская область
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В Подмосковье уже выдвинули 58 кандидатов в советы депутатов
03 июля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области к Единому дню голосования уже выдвинуты 58 кандидатов в депутаты муниципальных советов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Избирательная комиссия Московской области опубликовала календарный план выборов в органы местного самоуправления региона 8 сентября. В нём представлены основные этапы проведения выборов.
«По этому плану в ближайшие два месяца будут работать организаторы выборов. В документе указаны не все, а лишь ключевые этапы. Сейчас набирает обороты этап выдвижения кандидатов. По состоянию на 2 июля выдвинуты 58 кандидатов: 57 человек самовыдвиженцев и один представитель политической партии», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. Такое решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.

При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.

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#московская область
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Хиллари Клинтон: украинцы должны воевать ради победы Байдена
03 июля 2024, 10:37

Фото: istockphoto / ginosphotos

Хиллари Клинтон призвала украинцев воевать ради победы Байдена, сообщили в Ura.ru.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала жителей Украины перейти в наступление на фронте. По её мнению, это поможет действующему президенту США Джо Байдену одержать победу на предстоящих выборах. Об этом Клинтон заявила в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», — заявила Хиллари в опубликованном на Rutube-канале пранке.

Она также назвала кандидата в президенты США Дональда Трампа «опасным для США и всего мира человеком». И выразила готовность сотрудничать с человеком, который представляется как Порошенко, чтобы найти компрометирующие материалы на Трампа.

Ранее в США состоялись предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. После этого конгрессмен-демократ от Техаса Ллойд Доггетт обратился к Байдену с призывом не участвовать в президентских выборах, которые пройдут в ноябре. По мнению Доггетта, у действующего президента практически нет шансов победить Трампа.

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ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения
ФСБ: француз Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России
03 июля 2024, 10:24

Фото: iStock/irene_rebrova

Гражданин Франции Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что злоумышленник устанавливал многочисленные контакты с экспертами в различных областях в преступных целях. Сбор информации задержанный вел в течение нескольких лет. Замоскворецкий райсуд 7 июня арестовал Винатье* до 5 августа текущего года.

Свою вину преступник признал. Уточняется, что Винатье* является сотрудником «Центра гуманитарного диалога».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО, а не на Францию.

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#фсб
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Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
03 июля 2024, 03:49

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану. Он примет участие в саммите ШОС. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», — отмечается в сообщении.

Саммит ШОС пройдёт в столице Казахстана 3-4 июля. На встрече будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств проведут двусторонние встречи, в рамках которых обсудят сотрудничество в различных сферах, а также затронут иные важные темы. По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что сначала президент РФ встретится с главой Монголии Хуруэлсухом, после – с лидером Азербайджана Алиевым, затем – с президентом Пакистана Шарифом. Следом запланирована беседа с турецким коллегой Эрдоганом, а после состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Байден объяснил провал на дебатах усталостью от международных поездок
03 июля 2024, 02:57

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Американский лидер Джо Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом усталостью от международных поездок. Об этом информирует агентство Франс Пресс.
Он отметил, что это его не оправдывает, однако добавил, что путешествовать вокруг света пару раз незадолго до дебатов было глупо.

«Я не слушал свой персонал, а затем почти заснул на сцене», — сказал он.

Джозеф Робинетт Байден-младший — американский государственный и политический деятель. Действующий 46-й президент США с 20 января 2021 года и 47-й вице-президент США от Демократической партии.

В Атланте 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами, которые длились более полутора часов. Политические оппоненты обсудили ситуацию на Украине, ближневосточный кризис и обменялись взаимными оскорблениями. Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

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#выборы
#сша
#кризис
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Стало известно, почему Украину не хотят приглашать в НАТО
Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране
03 июля 2024, 02:36

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. Об этом информирует британская газета Telegraph.
«Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО», — говорится в публикации.

Сообщается, что позиция альянса будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО. Подписано оно будет на саммите в Вашингтоне. Альян просит Киев совершить дополнительные шаги, прежде чем переговоры о вступлении продвинутся.

Президент США Джо Байден может заблокировать вступление Украины в НАТО из-за своих предвыборных опасений. В статье Business Insider говорится, что Байден стремится убедить американцев, что Соединенные Штаты не вовлечены в конфликт, чтобы не снизить свои шансы на переизбрание. Он фактически отказал Киеву в поддержке заявки на вступление в альянс. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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