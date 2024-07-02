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Лукашенко: Минск в ходе обмена вернул Украине участника диверсии на самолет РФ

02 июля 2024, 22:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск в ходе обмена вернул на Украину диверсанта Андрея Швеца, который участвовал в атаке на самолет А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи в союзной республике. Глава государства сообщил об этом на праздновании Дня независимости Белоруссии.
«Родители его встретили, диверсанта», – добавил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, от России поступила просьба по возможности освободить известного священника УПЦ Ионафана.



«Украинцы к нам с этой просьбой обратились. <...> Поэтому мы этого человека отдали Украине, они нам отдали священника», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что митрополита Ионафана, приговоренного на Украине к 5 годам, удалось освободить. В конце июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поделилась, что еще двух священнослужителя Украинской православной церкви вернули в Россию.

В марте прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии удалось задержать террориста украинских спецслужб, а также его пособников. По его словам, они были причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50, который находится на аэродроме «Мачулищи».

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#рф
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Ударная группа кораблей ВМФ РФ и фрегат «Адмирал Горшков» зашли в порт Венесуэлы
02 июля 2024, 21:42

Фото: iStock/Bborriss

Ударная группа кораблей Северного флота ВМФ РФ во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» зашла в порт Венесуэлы. Об их прибытии сообщают РИА Новости. Отряд состоит из атомной подлодки «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер» и танкера снабжения «Академик Пашин».
Корабельной ударной группой командует начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев. Пока флотилия будет находиться в порту, у экипажей появится возможность отдохнуть, прогуляться по окрестностям и взглянуть на местные достопримечательности.

После делового захода в Венесуэлу группа кораблей продолжит выполнять задачи в Атлантике. Среди них выделяются демонстрация флага и военно-морское присутствие в стратегически важных районах океана.

Ранее эта же корабельная группа посещала Гавану через несколько часов после учений. Моряки встретились с командирами ВМФ Кубы и губернатором столицы.

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Лукашенко: Запад начал новый крестовый поход, мир на грани глобальной катастрофы
02 июля 2024, 20:45

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 2 июля, заявил, что Запад начал новый крестовый поход и мир теперь балансирует на грани новой глобальной катастрофы. Об этом глава государства сообщил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
«Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дом», – высказался президент РБ.

Лукашенко отметил, что никто не заставлял строить мемориалы советским героям в Польше, это делал сам народ и люди, которые видели сколько погибло солдат при освобождении Варшавы.

«Мы долгие десятилетия в каждую памятную дату той страшной войны аккуратно подбирали слова, чтобы не оскорбить национальные чувства немцев, австрийцев, чехов, румын, наших прибалтов и даже братьев-украинцев. Говорили о палачах, топтавших белорусскую землю, как о людях без лица и гражданства», – продолжил глава Белоруссии.

Однако в итоге, по словам Лукашенко, это все привело лишь к тому, что на Западе начали пересматривать итоги – переворачивать могилы советских солдат, разрушать памятники, переписывать учебники и вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала.

«Но итоги Великой Отечественной войны не изменить. <…> Наша победа — это их унижение. Они с этим должны согласиться», – добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии заверил, что на каждый сломанный мемориал будет ответ в виде новых фактов преступлений, новых имен убийц женщин, стариков и детей.

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Эксперт из КНР предположил, когда закончится украинский конфликт
Профессор Янь Сюэтун: боевые действия на Украине не закончатся в ближайший год
02 июля 2024, 18:45

Фото: istockphoto/Olena_Z

В ближайший год боевые действия на Украине не закончатся. Такое мнение выразил китайский профессор Янь Сюэтун в рамках общения с прессой в преддверии Форума глобального мира. По его словам, прекратить конфликт помог бы политический фактор, но применить его возможно только при согласии сторон договариваться.
«В этом году, при сегодняшней тенденции антиглобализации, война на Украине закончиться не может. Не вижу, что она может закончиться и в следующем году. Возможно, военные действия еще будут продолжаться в это время в следующем году», — сказал аналитик.

Сюэтун считает силы РФ и Украины равными из-за долгого продолжения боевых действий. Он также уверен, что при абсолютном превосходстве одной из сторон военные действия уже бы прекратились.

Профессор подчеркнул, малую степень вероятности, что за год любая сторона получит такое превосходство.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года.

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#россия
#украина
#война
#сво
#китай
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Экс-замминистра обороны США: конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева
02 июля 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Evgeny555

Бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен заявил, что конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева и приведет к диалогу Москвы и НАТО по вопросам безопасности. Об этом экс-сотрудник Пентагона написал в статье для Asia Times.
«Это может, наконец, создать возможность для диалога по вопросам безопасности между альянсом и Россией, как только НАТО осознает, что произошло и почему», — отмечает автор.

Брайен также считает, что заявление Зеленского о переговорах с Россией через посредников, останется лишь словами. Ему в этом помешает собственный запрет на переговоры с Москвой, позиция США и Великобритании, не позволяющая их провести, а также украинские ультраправые националисты, которые не дадут наладить контакт с Россией.

Важно отметить, что ранее Украина отвергла предложение премьера Венгрии о прекращении огня. Политик прибыл с визитом в Киев впервые за 12 лет, чтобы помочь урегулировать кризис.

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Прекращение огня, сотрудничество с Украиной и ответ Кремля: итоги встречи Орбана и Зеленского
Премьер Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня для переговоров
02 июля 2024, 18:30

Официальный сайт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Визит состоялся на следующий день после того, как к Венгрии на 6 месяцев перешло председательство в Совете Евросоюза, а также через несколько дней после разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.
О том, что Орбан предложил Зеленскому и какими результатами завершилась встреча, расскажет редакция «Радио 1».

Зачем Орбан поехал в Киев


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь с визитом в Киеве, выразил намерение обсудить пути оказания помощи как Украине, так и венгерскому населению, которое проживает на ее территории. Политик отметил значимость гуманитарной поддержки и стремление к миру в регионе. Орбан также подчеркнул, что вопрос мира на Украине станет главным на время председательства его страны в Европейском союзе.

Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огня

Орбан сообщил, что в рамках встречи попросил украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. По мнению премьера, это поможет ускорить мирный процесс.

Орбан выделил стратегическую важность мира для всех европейских государств. Примечательно, что Зеленский не упомянул о возможном прекращении огня или о возможности мирных переговоров по окончанию встречи. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква прокомментировал данный аспект встречи, заявив, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии инициированных Киевом так называемых саммитов мира. Поэтому предложение Орбана о прекращении огня было отвергнуто украинской стороной.

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Венгрией


В ходе своего визита Орбан выразил намерение закрыть все предыдущие споры и сосредоточиться на будущем двусторонних отношений между Венгрией и Украиной. Он подчеркнул стремление к подписанию глобального соглашения о сотрудничестве. Политик надеется, что его поездка в Киев способствует решению двусторонних вопросов, включая те, которые связаны с правами венгерского меньшинства в Закарпатье. Премьер подтвердил готовность своей страны продолжать оказывать помощь украинским беженцам и вносить вклад в модернизацию украинской экономики.

В рамках общих договоренностей было объявлено об открытии в Венгрии первой украинской школы за счет Будапешта.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что содержание прошедшей беседы может стать основой нового двустороннего документа. По его словам, в разговоре были затронуты темы гуманитарной сферы и все, что касается жизни людей как на Украине, так и в Венгрии.

Реакция Кремля на поездку премьера Венгрии на Украину


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на встречу Орбана и Зеленского, заявив, что премьер-министр Венгрии умеет жестко отстаивать интересы своей страны. Представитель Кремля отметил, что власти Венгрии не контактировали с Москвой перед визитом Орбана в Киев. По словам Пескова, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.

Он также добавил, что во время поездки будут превалировать интересы Европейского союза, а не Венгрии. Напомним, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму.

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Жовква: Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня
02 июля 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Предложение о прекращении огня от венгерского премьера Виктора Орбана отвергла Украина. Об этом сообщил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.
До этого сообщалось, что Виктор Орбан попросил главу киевского режима Владимира Зеленского подумать над соответствующим предложением.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. Он также заявлял, что венгерская сторона никого не поддерживает, ни Украину, ни Россию, а просто хочет достичь мира.

При этом Зеленский признал большие потери республики, призвав к созданию плана по завершению боевых действий в течение нескольких месяцев.

Экс-соратники «просроченного» президента назвали его политику «сенсационным разворотом на 180 градусов», а в России считают блефом.

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В Литве закупают «зубы дракона» и противотанковые ежи для обороны Вильнюса
02 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Tofotografie

Руководство столицы Литвы разработало план по обороне Вильнюса. Как сообщил мэр Валдас Бенкунскас, для этого закупаются, в том числе, бетонные «зубы дракона» и противотанковые ежи, которые в случае опасности расставят на подступах к городу.
«Вильнюс как столица страны является одной из главных военных целей, поэтому необходимо сделать все возможное, помимо военных мер, для его защиты», – заявил глава города.
Бенкунскас пояснил, что заграждения и противотанковые ежи поступят уже осенью. Согласно его планам, такие средства контрмобильности для военной техники должны окружать Вильнюс по всему периметру.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что поддерживает выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использовать, передавать и хранить подобное вооружение. Глава государства считает, что для обороны и роста боевой мощи нужно использовать все доступные средства.

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Reuters: для Украины могут быть «хорошие новости» по ПВО на будущем саммите НАТО
02 июля 2024, 18:11

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

«Хорошие новости» по противовоздушной обороне (ПВО) могут озвучить для Киева на будущем июльском саммите НАТО. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника из Госдепа США.
«Мы надеемся, что сделаем новые объявления по противовоздушной обороне», — цитируют его журналисты.

Информатор добавил, что украинские военные очень хотят получить системы Patriot, не исключив «дополнительные хорошие новости» по этой теме.

Ранее в руководстве США и Североатлантического альянса потребовали отмены всех ограничений на удары со стороны боевиков ВСУ по России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский критиковал мнение американских властей по членству Украины в НАТО, как несоответствующее «политике лидеров мира». Бывший украинский президент подчеркнул, что если Штаты «боятся раздражать Путина», тогда пускай передадут Киеву нужные для обороны средства.

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Стали известны лидеры стран, с которыми встретится Владимир Путин на саммите ШОС
Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином во время саммита ШОС в Астане
02 июля 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане встретится с лидерами нескольких стран, в том числе с Эрдоганом и Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на помощника президента по международным делам Юрия Ушакова сообщают РИА Новости. Основные двухсторонние переговоры запланировали на среду, 3 июля.
Как пояснил Ушаков, сначала президент РФ встретится с главой Монголии Хуруэлсухом, после – с лидером Азербайджана Алиевым, затем – с президентом Пакистана Шарифом. Следом запланирована беседа с турецким коллегой Эрдоганом, а после состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед выездом на неофициальный обед Владимир Путин поговорит с главой Казахстана Токаевым.

Помощник президента отметил, что с Эрдоганом будут обсуждаться «важные и чувствительные вопросы», а также поездка Путина в Турцию.

Участники саммита ШОС намерены подписать 24 совместных документа, а также итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.

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