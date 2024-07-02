Лукашенко: Минск в ходе обмена вернул Украине участника диверсии на самолет РФ

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск в ходе обмена вернул на Украину диверсанта Андрея Швеца, который участвовал в атаке на самолет А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи в союзной республике. Глава государства сообщил об этом на праздновании Дня независимости Белоруссии.
«Родители его встретили, диверсанта», – добавил белорусский лидер.По словам Лукашенко, от России поступила просьба по возможности освободить известного священника УПЦ Ионафана.
«Украинцы к нам с этой просьбой обратились. <...> Поэтому мы этого человека отдали Украине, они нам отдали священника», – рассказал он.Ранее сообщалось, что митрополита Ионафана, приговоренного на Украине к 5 годам, удалось освободить. В конце июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поделилась, что еще двух священнослужителя Украинской православной церкви вернули в Россию.
В марте прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии удалось задержать террориста украинских спецслужб, а также его пособников. По его словам, они были причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50, который находится на аэродроме «Мачулищи».
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