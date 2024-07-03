МИД КНР ответил финскому президенту на слова о зависимости России от Китая

Фото: istockphoto / Pridannikov
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин ответила на заявление президента Финляндии Александера Стубба о зависимости Москвы от Пекина, сообщили в ТАСС.
В интервью агентству Bloomberg финский президент Александр Субб заявил, что Россия настолько зависит от Китая, что председатель Си Цзиньпин может одним звонком урегулировать украинский кризис.
Так она ответила на вопрос журналиста, который попросил её прокомментировать слова Стубба.
2 июля власти Китая выразили протест из-за заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о внешней политике Пекина. Они призвали альянс не наносить ущерб Азиатско-Тихоокеанскому региону. Накануне Столтенберг заявил, что альянсу нужно усилить партнёрство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, чтобы оказывать давление на Китай.
Ранее Стубб призвал Европейский союз перейти к экономике военного времени.
Читайте также:
Глава подмосковной полиции Пауков поздравил сотрудников с Днём Госавтоинспекции
Байден объяснил провал на дебатах усталостью от международных поездок
Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
«Китай и Россия — две крупные независимые и самостоятельные державы. Мы всегда будем выступать за мир и диалог, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию», — заявила дипломат.
Так она ответила на вопрос журналиста, который попросил её прокомментировать слова Стубба.
2 июля власти Китая выразили протест из-за заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о внешней политике Пекина. Они призвали альянс не наносить ущерб Азиатско-Тихоокеанскому региону. Накануне Столтенберг заявил, что альянсу нужно усилить партнёрство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, чтобы оказывать давление на Китай.
Ранее Стубб призвал Европейский союз перейти к экономике военного времени.
Читайте также:
Глава подмосковной полиции Пауков поздравил сотрудников с Днём Госавтоинспекции
Байден объяснил провал на дебатах усталостью от международных поездок
Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Мира Полтева