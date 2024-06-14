Белоусову показали работу Су-34 по позициям Украины в реальном времени

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал штаб Военно-космических сил.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства. Во время пребывания в штабе министра сопровождал начальник ВКС Виктор Афзалов.
Белоусову показали проведение спецоперации в режиме реального времени, в частности, как по украинским позициям работают фронтовые бомбардировщики Су-34.
В пятницу российское военное ведомство отчиталось о потерях ВСУ. За период с 8 по 14 июня, ВСУ потеряли на всех направлениях до 12 240 человек.
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Белоусову показали проведение спецоперации в режиме реального времени, в частности, как по украинским позициям работают фронтовые бомбардировщики Су-34.
В пятницу российское военное ведомство отчиталось о потерях ВСУ. За период с 8 по 14 июня, ВСУ потеряли на всех направлениях до 12 240 человек.
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Алёна Самарева