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Белоусов сообщил о потерях ВСУ в мае

Глава минобороны РФ Белоусов: ВСУ потеряли в мае более 35 тысяч человек
31 мая 2024, 11:30
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В мае этого года боевики ВСУ потеряли больше 35 тысяч человек и более 2700 единиц вооружения. Об этом в рамках заседания Совета министров обороны ОДКБ (организация договора коллективной безопасности) в пятницу в Алма-Ате сообщил глава минобороны РФ Андрей Белоусов.
«Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре «Абрамса», семь «Леопардов», 12 «Бредли». Кроме того, сбито 11 самолётов и четыре вертолёта, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», – сказал Белоусов.

По словам министра, Киев продолжает показывать Западу способность наносить ущерб России путем атаки российских объектов гражданской инфраструктуры, ведь Украина лишена возможности овладеть инициативой на поле боя.



«И мы видим, что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии в середине июня», – добавил Белоусов.

Также он сообщил, что в мае российскими военными перехвачены более тысячи беспилотников, свыше 250 реактивных снарядов «Хаймарс» и «Вампир», свыше 80 управляемых авиабомб «Хаммер», 50 оперативно-тактических ракет «Атакмс» и восемь крылатых ракет «Скалп».

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«Обсуждать легитимность Гитлера?»: Военэксперт высказался о президентстве Зеленского
Сивков назвал присоединение к РФ единственным шансом на спасение Украины
31 мая 2024, 12:15

Россия рассматривает Зеленского после 20 мая как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», заявила Захарова. Выборы президента должны были пройти 31 марта, но их отменили из-за военного положения. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан сказал, что единственной легитимной властью на Украине сейчас является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.

Один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник также заявил, что Зеленский не может считаться легитимным президентом, что эта нелегитимность «была специально сконструирована». Он отметил, что в конфликте на Украине есть множество заинтересованных стран, и одна из самых коварных и циничных — Великобритания, которая последние несколько лет пытается вести свою отдельную игру, и ей «плевать» на легитимность Зеленского.

Также в беседе с ТАСС бывший боец ВСУ Максим Лихачев, угнавший танк Т-64, призвал ВСУ развернуть оружие против властей Украины.

«Пацаны, сослуживцы, обращаюсь до вас, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая истребляет нас», — сказал бывший боец ВСУ.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» назвал проблему нелегитимности Зеленского «бредом сивой кобылы» и отметил, что на Украине зреет революционный взрыв.

«Этот бред сивой кобылы даже обсуждать не хочется. Гитлер, простите меня, во время войны говорил про легитимность? Речь идёт о том, что на Украине зреет революционный взрыв, который может снести власть Зеленского. Единственный вариант в этом случае — их присоединение к России. Другого варианта у них просто нет. Внутри страны будет избавление народа от паразитарных слоёв, вот и всё», — сказал эксперт.
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Белоусов: Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине
Белоусов: Запад, поставляя Киеву оружие, затягивает конфликт на Украине
31 мая 2024, 12:06

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Запад эскалирует и затягивает вооружённый конфликт тем, что поставляет Киеву оружие, передает разведывательные данные и осуществляет подготовку ВСУ. Об этом Белоусов сообщил во время выступления на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.
По словам министра, с февраля 2022 года киевскому режиму была предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь, сумма которой составляет более 278 миллиардов долларов. Белоусов отметил, что при участии советников и специалистов Североатлантического альянса готовятся диверсии для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям РФ.

Ранее Белоусов рассказал, что в мае текущего года украинские боевики потеряли более 35 тысяч человек и 2700 единиц вооружения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Белоусов сообщил о потерях ВСУ в мае
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ВС РФ отразили самую массированную атаку на Крымский мост
Белоусов: ВС РФ отразили массированную атаку 10 ракетами на Крымский мост
31 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/Apriori1

Российские войска 29 мая отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Совета глав Минобороны ОДКБ.
Он подчеркнул, что украинские войска пытались произвести самую массированную атаку на Крымский мост, запустив в его сторону сразу десять ракет. Их подлётное время составляло менее двух минут. Но благодаря оперативной работе операторов дежурных средств ПВО они все были сбиты. Тем самым удалось спасти сотни жизней.

Накануне военные российского Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Чёрного моря.

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В Госдуме прокомментировали разрешение США Украине наносить удары по России
Картаполов: Москва ответит ассиметрично на разрешение Киеву наносить удары по РФ
31 мая 2024, 11:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Разрешение Соединённых Штатов на нанесение украинскими войсками ударов по территории России никак не скажется на ходе спецоперации, но США столкнутся с угрозами, поскольку постоянно повышают градус эскалации. Об этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее представитель Госдепа США сообщил агентству, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать поставленное американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают Харьковской области. При этом был оставлен в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и других средства дальнего огневого поражения.

Картаполов подчеркнул, что это разрешение не изменит ход СВО, поскольку угрозы «как были, так и останутся». При этом возникнут новые угрозы для США, поскольку именно эта страна повышает градус эскалации конфликта. Россия будет отвечать на подобные решения ассиметрично, заключил эксперт.

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Медведев не исключил перехода конфликта с Западом в его последнюю стадию
Медведев: военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию
31 мая 2024, 11:06

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию.
По словам Медведева, происходит регулярная эскалация мощи применимого оружия Североатлантического альянса, по этой причине никто не может исключить переход конфликта с Западом в его последнюю стадию. Зампред Совбеза РФ добавил, что западные государства, которые «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории российских регионов должны осознавать, что вся военная техника вместе со специалистами будут уничтожаться независимо от территории стран, откуда наносятся удары по России.

Медведев заключил, что киевский режим ​и его союзники получат ответ разрушительной силы в ответ на удары по РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.

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В Минобороны назвали масштабы освобождённых в этом году территорий
Белоусов: ВСУ отступили на 8-9 км на важных участках Харьковской области
31 мая 2024, 10:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска в 2024 году взяли под контроль 880 квадратных километров территории. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания совета глав Минобороны ОДКБ.
Он уточнил, что только за май ВС РФ освободили 28 населённых пунктов.

В этом месяце украинская армия потеряла свыше 35 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, включая западные танки: четыре Abrams и семь Leopard.

Также он добавил, что украинские войска отступили на 8-9 километров на важных участках Харьковской области. В настоящее время продвижение российских войск осуществляется на всех тактических направлениях.

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Орбан заявил, что Европа вступила в стадию подготовки к войне с Россией
31 мая 2024, 10:47

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, так как она все больше интегрируется в вооруженный конфликт на Украине. Об этом сообщает Kossuth.
Орбан отметил, что каждую неделю он видит новые признаки того, что Европейский союз и НАТО готовятся к военным действиям. По его мнению, «вступление в войну не происходит за один шаг». Орбан подчеркнул, что на данный момент страны находятся на этапе обсуждения, после чего последуют подготовка и уничтожение.

Премьер-министр Венгрии добавил, что разрешение французским военным инструкторам отправиться на Украину и обсуждение возможности использования западного оружия для нанесения ударов по целям в глубине российской территории, является абсолютным доказательством европейской вовлеченности в украинское противостояние. Власти планируют сделать все для того, чтобы не допустить втягивания Венгрии в вооруженный конфликт на Украине, добавил Орбан.

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Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала применение оружия Киевом
Столтенберг: Британия не ограничивала применение ВСУ Storm Shadow против России
31 мая 2024, 10:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Великобритания никогда не ограничивала Украину в нанесении ударов по территории России ракетами Storm Shadow. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран Североатлантического альянса.
Он подчеркнул, что Лондон отправлял Киеву это оружие довольно долго, не выставляя при этом никаких требований и ограничений по использованию.

В последнее время лидеры западных стран начали активно снимать ограничения на использование украинскими войсками поставленного им оружия для нанесения ударов по территории России. В скором времени полностью снять ограничения планируют десять стран, в числе которых прибалтийские страны, Нидерланды, Швеция и другие. При этом США отказались принимать аналогичное решение.

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#обстрел
#оружие
#россия
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Угнавший Т-64 Лихачев призвал ВСУ развернуть оружие против украинских властей
31 мая 2024, 10:27

Фото: istockphoto/fortton

Бывший боевик ВСУ Максим Лихачев, который перешел на сторону ВС РФ на танке Т-64, призвал своих бывших сослуживцев развернуть оружие против Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Сослуживцы, обращаюсь к вам, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет. Это геноцид», – сказал Лихачев.

Ранее российские спецслужбы сообщали, что бывший украинский военный в Донецкой области сдался российской армии. В указанную точку он прибыл на угнанном у ВСУ танке Т-64. Сдавшимся оказался Лихачев.

До этого стало известно, что столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков хотел отправиться добровольцем в зону спецоперации для защиты родины. Однако мужчине отказали из-за его почтенного возраста.

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