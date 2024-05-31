Белоусов сообщил о потерях ВСУ в мае

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
В мае этого года боевики ВСУ потеряли больше 35 тысяч человек и более 2700 единиц вооружения. Об этом в рамках заседания Совета министров обороны ОДКБ (организация договора коллективной безопасности) в пятницу в Алма-Ате сообщил глава минобороны РФ Андрей Белоусов.
«Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре «Абрамса», семь «Леопардов», 12 «Бредли». Кроме того, сбито 11 самолётов и четыре вертолёта, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», – сказал Белоусов.
По словам министра, Киев продолжает показывать Западу способность наносить ущерб России путем атаки российских объектов гражданской инфраструктуры, ведь Украина лишена возможности овладеть инициативой на поле боя.
«И мы видим, что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии в середине июня», – добавил Белоусов.
Также он сообщил, что в мае российскими военными перехвачены более тысячи беспилотников, свыше 250 реактивных снарядов «Хаймарс» и «Вампир», свыше 80 управляемых авиабомб «Хаммер», 50 оперативно-тактических ракет «Атакмс» и восемь крылатых ракет «Скалп».
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Никита Кротов