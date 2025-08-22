БелТА: Лукашенко готов организовать встречу Зеленского и Путина в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность организовать в Минске встречу между Владимиром Зеленским и российским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство БелТА.
О своем намерении Лукашенко рассказал журналистам и признался, что считает Минск идеальным местом для переговоров между Зеленским и Путиным. Президент отметил, что «не болеет хотелками» по данному поводу, но все равно готов организовать встречу для урегулирования украинского конфликта «хоть завтра».
Лукашенко уточнил, что переговоры в Минске пройдут в том случае, если именно Путин и Зеленский изъявят желание встретиться там.
