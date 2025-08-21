Cоюзник Трампа предложил радикальный способ для завершения конфликта на Украине

21 августа 2025, 23:17

Конгрессмен Гетц: Трамп должен предложить России членство в НАТО

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Конгрессмен-республиканец и один из главных союзников президента США Дональда Трампа Мэтт Гетц предложил быстрый способ завершения конфликта на Украине. По его мнению, Трамп должен предложить России членство в НАТО. Такую идею американский политик высказал в эфире телеканала One America News (ONA).





Гетц заявил, что Трамп может использовать это предложение в качестве рычага давления на российского лидера. Конгрессмен не считает свою идею безумной, поскольку вопрос о членстве России в альянсе уже давно обсуждается в политических кругах.





«У меня есть идея: предложите России членство в НАТО. Конечно, за этот «пряник» Трамп должен получить от Путина все, что он хочет. Это также касается прекращения боевых действий и экономического сотрудничества», — сказал Гетц.