Cоюзник Трампа предложил радикальный способ для завершения конфликта на Украине
Конгрессмен Гетц: Трамп должен предложить России членство в НАТО
Конгрессмен-республиканец и один из главных союзников президента США Дональда Трампа Мэтт Гетц предложил быстрый способ завершения конфликта на Украине. По его мнению, Трамп должен предложить России членство в НАТО. Такую идею американский политик высказал в эфире телеканала One America News (ONA).
Гетц заявил, что Трамп может использовать это предложение в качестве рычага давления на российского лидера. Конгрессмен не считает свою идею безумной, поскольку вопрос о членстве России в альянсе уже давно обсуждается в политических кругах.
«У меня есть идея: предложите России членство в НАТО. Конечно, за этот «пряник» Трамп должен получить от Путина все, что он хочет. Это также касается прекращения боевых действий и экономического сотрудничества», — сказал Гетц.По его убеждению, такой шаг позволит Вашингтону в сжатые сроки добиться мирного разрешения украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что Трамп уволил одну из ведущих аналитиков ЦРУ по России. Женщина проработала в разведке более 20 лет и в 2016 году руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы.