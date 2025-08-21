Трамп назвал срок принятия решения по конфликту на Украине

21 августа 2025, 21:03

Трамп: США через две недели поймут, реально ли урегулирование на Украине

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель станет ясно, потребуется ли Вашингтону пересмотреть подход к России и урегулированию конфликта на Украине.





В интервью радиостанции он отметил:





«Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход».