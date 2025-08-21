Трамп назвал срок принятия решения по конфликту на Украине
Трамп: США через две недели поймут, реально ли урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель станет ясно, потребуется ли Вашингтону пересмотреть подход к России и урегулированию конфликта на Украине.
В интервью радиостанции он отметил:
«Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход».
Как именно будет меняться позиция по урегулированию, Трамп не уточнил. Ранее, 19 августа, он говорил о том, что рассчитывает на уступчивость со стороны Владимира Зеленского для достижения мира. 18 августа в Белом доме Трамп принимал Зеленского и лидеров стран ЕС; позже прошли переговоры между американским лидером, главой киевской делегации и западной «семеркой».
В числе прибывших с Зеленским называли канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, а также председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.