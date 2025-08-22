Клинтон намеревался «впустить» Россию в НАТО и заверял РФ в отсутствии угрозы расширения альянса

22 августа 2025, 06:22

Клинтон заявлял Путину о готовности рассмотреть вступление РФ в НАТО

Фото: iStock/vchal

Билл Клинтон во время встречи с Владимиром Путиным в 2000 году заверял в отсутствии угрозы для России от расширения НАТО. Он также заявлял о готовности рассмотреть возможность вступления РФ в Североатлантический альянс. Это следует из рассекреченных документов американского правительства.





Эти данные обнародовала организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона. Записи беседы Клинтона и Путина, сделанные заместителем госсекретаря США в июне 2000 года Строубом Тэлботтом, показывают, что Клинтон понимал все беспокойства России. Бывший президент США подчеркивал важность совместного решения проблем.





«С самого начала процесса расширения НАТО я знал, что это может стать проблемой для России. Я (...) хочу, чтобы все понимали, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России. (...) Я понимаю, что внутренние соображения в России пока не позволят (вступить в НАТО), но со временем Россия должна быть членом всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира», — говорил Клинтон.