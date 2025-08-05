Администрация Бразилии с тревогой ожидает предстоящий телефонный разговор президента с Трампом
Источники O Globo: Если переговоры президентов пройдут неудачно, ущерб для Бразилии будет катастрофическим из-за риска дальнейшего обострения конфликта на фоне 50% тарифов на бразильские товары.
Руководство Бразилии рассматривает предстоящий телефонный разговор Лулы да Силвы и Дональда Трампа как потенциальный риск для двусторонних отношений. По данным источников газеты O Globo, в Бразилиа считают, что если в ходе беседы что-то пойдет не так, ущерб интересам Бразилии может быть ещё больше.
Причиной напряжённости стало решение Белого дома ввести 50% пошлины на ряд бразильских экспортных товаров. Бразильская администрация делает ставку на переговоры министров финансов двух стран как на более безопасный механизм урегулирования.
Параллельно вице-президент Бразилии Жералду Алкмин провёл встречу с американскими представителями, однако её результаты не разглашаются. Перед переговорами Лула да Силва выражал уверенность, что Алкмин сможет добиться пересмотра тарифных мер.
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