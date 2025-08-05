Администрация Бразилии с тревогой ожидает предстоящий телефонный разговор президента с Трампом

05 августа 2025, 06:59

Бразилия опасается, что переговоры с Трампом усугубят конфликт из-за 50% пошлин

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Источники O Globo: Если переговоры президентов пройдут неудачно, ущерб для Бразилии будет катастрофическим из-за риска дальнейшего обострения конфликта на фоне 50% тарифов на бразильские товары.