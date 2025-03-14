Бен Сальман при разговоре с Путиным отметил важность украинского урегулирования

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в диалоге с президентом РФ ВЛадимиром Путиным отметил важность урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.
«С учетом проведенных на территории Королевства международных контактов Мухаммед бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений», — говорится в сообщении.
В свою очередь Владимир Путин высоко оценил посредничество Саудовской Аравии по вопросам переговоров России и США. В частности президент отметил усилия страны в организации переговоров в Эр-Рияде 18 февраля.
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Иван Мусатов