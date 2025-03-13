«Welcome, в любую секунду»: Путин заявил, что РФ ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ начала вести переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний — по их же инициативе. Главу государства процитировало агентство ТАСС.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин объявил, что возвращение некоторых западных партнеров на российский рынок может поразительно отразиться на деятельности и их компаний, и отечественных компаний.
Владимир Путин подчеркнул, что процесс идет «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».
Президент РФ объяснил, что из страны никакие компании не выгонялись.
Еще Путин уточнил, что Москва никаких преференций в этих ситуациях для иностранцев создавать не собирается, а власти будут исходить из сложившейся в настоящий момент ситуации.
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«Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — обратил внимание российский лидер.
Владимир Путин подчеркнул, что процесс идет «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».
Президент РФ объяснил, что из страны никакие компании не выгонялись.
«Welcome, в любую секунду», — сказал глава государства.
Еще Путин уточнил, что Москва никаких преференций в этих ситуациях для иностранцев создавать не собирается, а власти будут исходить из сложившейся в настоящий момент ситуации.
«Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — добавил президент России.
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Ольга Енгалычева