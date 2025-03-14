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Администрация Трампа ввела новые ограничения на нефть и газ из РФ

Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения в отношении нефтяного, газового и банковского секторов РФ. Об этом сообщает CBS News.
«Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России. Еще больше ограничивая доступ России к платежным системам США», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно о решении Трампа не продлевать лицензию для расчетов за энергоресурсы РФ. Данное решение позволяло иностранным компаниям оплачивать российскую нефть через подсанкционные банки.

Соответствующее решение затрудняет зарубежным компаниям закупку энергоресурсов из РФ. На телеканале предположили, что таким образом Трамп пытается оказать давление на Кремль, чтобы убедить Москву согласиться на 30—дневное перемирие с Украиной.

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Депутат Европарламента Блага: перемирие должно предусматривать требования РФ
14 марта 2025, 00:27

Фото: iStock/FabrikaCr

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что условия перемирия между РФ и Украиной должны предусматривать требования российской стороны. Об этом политик написал в своем telegram—канале.
«С [заключением] перемирия должен быть связан и вопрос [о дальнейшем подписании] мирного соглашения, которое учитывало бы российские требования», — пишет депутат.

Свою позицию Блага объясни тем, что на сегодняшний день Россия побеждает в военном конфликте. В связи с этим он отметил, что нормального перемирия не будет без переговоров о нем с Москвой. Исходя из сложившейся ситуации, только РФ может ставить условия по урегулированию конфликта. К тому же Блага подержал позицию РФ по заключению перемирия на Украине.

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Железняк: Украина закупит у Болгарии российское оборудование для Хмельницкой АЭС
14 марта 2025, 00:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии российского оборудования для Хмельницкой АЭС. Об этом рассказал украинский парламентарий Ярослав Железняк.
«(Владимир Зеленский) подписал закон №11392 о покупке российского атомного хлама за один миллиард долларов», — пишет Железняк в своем telegram—канале.

Соответствующий закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства должен был быть подписан до 11 марта. По словам Железняка, этого не произошло, что, по его мнению, говорит об отказе киевских властей заключать данную сделку. Ранее депутаты Верховной рады пытались заблокировать законопроект, но попытка оказалась провальной.

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Генсек НАТО Рютте и президент США Трамп во время встречи посмеялись над Байденом
13 марта 2025, 23:35

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и американский президент Дональд Трамп во время своей встречи посмеялись над экс-главой США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.
Высмеивание Байдена произошло в ходе заключительного диалога между Трампом и Рютте. В конце встречи Генсек склонился к президенту и, скорее всего, отметил длительность пресс—конференции. Полное высказывание Рютте тяжело услышать, но в его речи можно разобрать слово «предшественник». После этого между сторонами состоялся такой разговор:

«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года», — сказал Трамп.

«Прямо сейчас?», — ответил президенту Рютте, после чего оба посмеялись.

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Киев получил от Канады 1,7 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ
13 марта 2025, 23:21

Фото: iStock/Andrii Atanov

Киев получил от Канады первый транш в размере 1,7 миллиарда долларов, который обеспечен доходами от замороженных активов РФ. Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль.
«Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные нужды государственного бюджета», — написал Шмыгаль в своем telegram—канале.

Инициатива G7 ERA подразумевает собой программу экстренного кредитования Украины за счет замороженных российских активов. В общей сложности на эти цели Канада выделила 5 миллиардов канадских долларов, что равняется порядка 3,5 миллиардам долларов США. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в ответ на это Россия начнет использовать доходы от замороженных иностранных активов.

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«Welcome, в любую секунду»: Путин заявил, что РФ ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний
Путин: Россия ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний
13 марта 2025, 21:43

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ начала вести переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний — по их же инициативе. Главу государства процитировало агентство ТАСС.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин объявил, что возвращение некоторых западных партнеров на российский рынок может поразительно отразиться на деятельности и их компаний, и отечественных компаний.

«Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — обратил внимание российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что процесс идет «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».

Президент РФ объяснил, что из страны никакие компании не выгонялись.

«Welcome, в любую секунду», — сказал глава государства.

Еще Путин уточнил, что Москва никаких преференций в этих ситуациях для иностранцев создавать не собирается, а власти будут исходить из сложившейся в настоящий момент ситуации.

«Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — добавил президент России.

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