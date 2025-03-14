Администрация Трампа ввела новые ограничения на нефть и газ из РФ

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Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения в отношении нефтяного, газового и банковского секторов РФ. Об этом сообщает CBS News.
«Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России. Еще больше ограничивая доступ России к платежным системам США», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее стало известно о решении Трампа не продлевать лицензию для расчетов за энергоресурсы РФ. Данное решение позволяло иностранным компаниям оплачивать российскую нефть через подсанкционные банки.
Соответствующее решение затрудняет зарубежным компаниям закупку энергоресурсов из РФ. На телеканале предположили, что таким образом Трамп пытается оказать давление на Кремль, чтобы убедить Москву согласиться на 30—дневное перемирие с Украиной.
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Иван Мусатов