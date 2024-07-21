Бербок полагает, что ФРГ не должна отказываться от размещения у себя ракет США

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Отказ ФРГ разместить на своей территории американские ракеты был бы наивным. Об этом в беседе с изданием WAZ заявила руководитель германского МИДа Анналена Бербок. Политик отметила, что РФ якобы постоянно «расширяет арсенал».
«Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров... в том числе путем усиления сдерживания и дополнительного оружия противостояния», — сказала Бербок.
Она дополнила, что все прочее «было бы не только безответственным, но и наивным». Ранее сообщалось, что американские власти в 2026 году хотят разместить на территории Германии дальнобойные системы, а именно, ракеты SM-6, Tomahawk, а также «гиперзвуковое оружие».
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Никита Кротов