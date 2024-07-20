В ФРГ испугались возможного ответа Москвы на удары ВСУ по объектам СПРН

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Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») выразила обеспокоенность в связи с возможным ответом Москвы на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российским системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Соответствующий парламентский запрос она направила правительству Германии, передаёт «Лента.ру». В документе спрашивается, какие выводы делает немецкое правительство из неоднократных ударов, которые Украина наносит по российским системам дальнего обнаружения баллистических (ядерных) ракет.
Во второй части обращения Татти приводит возможные последствия этих ударов. Парламентарий ссылается на мнение австрийского полковника Маркуса Райснера, который считает, что такие атаки приведут к «опасной эскалации». По словам военачальника, такие удары могут спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.
Ответила на запрос депутата статс-секретарь министерства обороны ФРГ Симтье Меллер. Она сообщила, что Киев осуществляет свои действия в рамках права необходимой самообороны, закреплённого статьёй 51 Устава ООН. Возможные последствия ударов представитель Минобороны не прокомментировала.
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Во второй части обращения Татти приводит возможные последствия этих ударов. Парламентарий ссылается на мнение австрийского полковника Маркуса Райснера, который считает, что такие атаки приведут к «опасной эскалации». По словам военачальника, такие удары могут спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.
Ответила на запрос депутата статс-секретарь министерства обороны ФРГ Симтье Меллер. Она сообщила, что Киев осуществляет свои действия в рамках права необходимой самообороны, закреплённого статьёй 51 Устава ООН. Возможные последствия ударов представитель Минобороны не прокомментировала.
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Александр Бойцов