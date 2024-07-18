Писториус назвал решение Германии разместить ракеты США ответом России

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Будущее размещение американских ракет на германской территории является ответом развертыванию российских комплексов «Искандер» под Калининградом. Об этом изданию Rheinische Post заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«То, что США будут делать с 2026 года в Германии — ни что иное, как противодействие угрозе со стороны России в связи с размещением «Искандеров» в Калининградской области. Тогда сдерживание будет снова работать», — сказал Писториус.
Ранее в Минобороны США заявляли, что в 2026 году начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, значительно превосходящие те орудия, что уже в Европе. Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко отмечала, что ФРГ, согласно документации послевоенного времени, не имеет на это права.
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Никита Кротов