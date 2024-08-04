«Фантастическая ночь»: эскортник из Африки рассказал о сексе с главой МИД ФРГ

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Африканский работник интим-сферы рассказал, что глава МИД Германии Анналена Бербок пользовалась его услугами. Об этом сообщает Daily Post.
По информации издания, работник секс-индустрии Кингсли сообщил, что оказывает интимные услуги влиятельным женщинам уже около пяти лет. Одной из его клиенток была глава МИД Германии Анналена Бербок. Он познакомился с ней в конце 2022 года, когда она приезжала в столицу Нигерии.
По словам африканца, министр обращалась к нему неоднократно. Встречу с Бербок Кингсли назвал фантастической и заявил, что последний раз виделся с ней около недели назад.
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Анастасия Хохлова