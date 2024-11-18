Бербок пригрозила дополнительными санкциями Ирану и КНР за сотрудничество с РФ

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Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, а Китай ожидают последствия за якобы поставки БПЛА в Россию. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Сейчас в Брюсселе проводятся советы глав министерств иностранных дел и обороны ЕС. Перед мероприятием Бербок отметила, что поддержка России в украинском конфликте напрямую касается интересов безопасности Евросоюза.
Ранее заместитель командующего КСИР по правовым вопросам генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану 1 триллион долларов компенсации за санкции.
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«Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия», — заявила Бербок.
Ранее заместитель командующего КСИР по правовым вопросам генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану 1 триллион долларов компенсации за санкции.
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Элина Позднякова