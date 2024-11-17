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Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на полях саммит АТЭС заявил, что Россия призывает своих партнеров отменить санкции, а не обходить односторонние санкции. Его слова передает РИА Новости.
Панкин указал на противоречие: по его мнению, невозможно говорить о свободных рынках и торговых системах, когда есть препятствия. Он отметил, что коллеги должны призвать своих коллег изменить свой подход. Дипломат добавил, что введение санкций приведет к росту цен на продовольствие и энергоресурсы.
Ранее лидеры «Большой семерки» подтвердили свое желание навредить России.
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«То, что мы делаем сами, вы знаете, мы их обходим – какие-то меры. Но обходить – это одно, а другое дело – надо снимать, потому что от этого страдает весь мир», – подчеркнул замглавы МИД.
Ранее лидеры «Большой семерки» подтвердили свое желание навредить России.
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Александр Климов