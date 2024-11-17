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В МИД призвали снимать односторонние санкции

Замглавы МИД Панкин: Россия призывает снимать санкции, от них страдает весь мир
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на полях саммит АТЭС заявил, что Россия призывает своих партнеров отменить санкции, а не обходить односторонние санкции. Его слова передает РИА Новости.
Панкин указал на противоречие: по его мнению, невозможно говорить о свободных рынках и торговых системах, когда есть препятствия. Он отметил, что коллеги должны призвать своих коллег изменить свой подход. Дипломат добавил, что введение санкций приведет к росту цен на продовольствие и энергоресурсы.

«То, что мы делаем сами, вы знаете, мы их обходим – какие-то меры. Но обходить – это одно, а другое дело – надо снимать, потому что от этого страдает весь мир», – подчеркнул замглавы МИД.



Ранее лидеры «Большой семерки» подтвердили свое желание навредить России.

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#санкции
#мид
#саммит
#россия
Трюдо заявил о важности взаимодействия между странами для завершения конфликта на Украине
Трюдо: завершение конфликта на Украине требует взаимодействия
17 ноября 2024, 06:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сотрудничество необходимо для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет ТАСС.
Так политик прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами», – заявил он.

В ответ на вопрос репортера о том, будет ли он сам звонить Путину, премьер-министр Канады сказал, что его уровень доверия «вероятно, находится на самом низком уровне». Трюдо также добавил, что Оттава продолжит оказывать Украине полную поддержку.

В сентябре Трюдо заявил, что Канада поддерживает атаки украинской армии дальнобойным оружием на территорию России. Политик также утверждал, что Россия «нарушила установленный правилами порядок».

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#украина
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#владимир путин
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В Китае призвали к мирным переговорам по Украине
17 ноября 2024, 05:54

Фото: iStock/Ruma Aktar

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме в кулуарах саммита АТЭС, что позиция Пекина по украинскому конфликту заключается в содействии переговорам. Его слова передает агентство Xinhua.
Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо приложить усилия для смягчения украинского кризиса.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», – заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией в случае «усиления» Киева третьими странами.

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#джозеф байден
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#переговоры
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В бундестаге раскрыли причину звонка Шольца Путину
17 ноября 2024, 05:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил президенту России Владимиру Путину, опасаясь мирного плана Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, победившего на президентских выборах в США, по Украине. Причину возобновления телефонных переговоров между Российской Федерацией и Германией объяснил в социальной сети X депутат бундестага Грегор Гизи.
«Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», – написал политик.

Гизи считает, что Шольц должен был связаться с российским лидером раньше, чтобы сделать мирное предложение, это могло бы помочь предотвратить негативное влияние конфликта на киевские власти.

«Возможно, уже слишком поздно», – заключил он.

Ранее газета Bild писала, что обращение Олафа Шольца к Владимиру Путину было согласовано с западными лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание утверждает, что глава правительства Германии намеревался спросить президента России о подготовке переговоров на фоне президентских выборов в США.

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#переговоры
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Шольц рассказал о способе узнать мнение Путина о переговорах на Украине
17 ноября 2024, 04:35

Фото: сайт Кремля

В интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным единственным способом узнать, что политик рассматривает возможность начала переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Журналисты спросили канцлера Германии, почему российский лидер должен участвовать в переговорах в то время, когда Москва укрепляет свои позиции. Шольц сказал, что было бы бесполезно рассуждать о мнениях Путина по этому вопросу.

«Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», – сказал он.

Ранее Шольц подвергался критике со стороны немецких политиков за то, что звонил президенту России.

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#олаф шольц
#германия
#владимир путин
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#украина
#переговоры
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На Украине раскрыли причину тревоги Зеленского
17 ноября 2024, 04:14

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что в ближайшем будущем его партнеры начнут подталкивать его к переговорам с Россией о прекращении конфликта. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
В публикации журналисты объяснили причины беспокойства Зеленского и показали, что он обеспокоен желанием Запада положить конец конфликту. Его также волнует кадровые назначения избранного президента США Дональда Трампа.

«А звонок Шольца Путину <…> также дает основания полагать, что и власти важнейшей страны ЕС выступают за переговоры», – подчеркнули авторы.

Ранее Зеленский допускал возможность мирного урегулирования конфликта с Россией в случае «усиления» Киева третьими странами. По его словам, «если Украина не будет сильной», инициатива станет проигрышной.

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#украина
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#переговоры
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#сша
#поставки
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В Китае заявили о готовности к работе с новой администрацией США
17 ноября 2024, 03:14

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с нынешним президентом США Джо Байденом заявил, что готов работать с новой администрацией президента Дональда Трампа, победившего на выборах. Его слова цитирует РИА Новости.
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с новой администрацией США. Он подчеркнул, что Пекин стремится поддерживать контакты с Вашингтоном, а также хочет «двигаться вперед» в направлении перехода китайско-американских отношений в интересах двух стран.

11 ноября Трамп в конечном итоге победил на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, последнем значительном штате на выборах в этом году.

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#си цзиньпин
#китай
#джозеф байден
#сша
#дональд трамп
#выборы
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Боррелю предсказали звание «пропагандиста кровопролития» в мировой истории
Сенатор Совфеда Карасин: Боррель войдет в историю как пропагандист кровопролития
17 ноября 2024, 02:29

Жозеп Боррель (Фото: riamediabank.ru/Стрингер)

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель войдет в мировую историю как кровавый пропагандист за чужой счет. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя новость об отставке главы европейской дипломатии.
«Не верится, право, что в отставку уходит, наконец, Боррель! Он казался вечным в нагнетании ненависти к России, призывая к уничтожению всего нашего с помощью энтузиастов команды Зеленского», – отметил сенатор.

По его словам, Жозеп Боррель вошел в историю очень странным образом.

Ранее Боррель на пенсии публично оскорбил кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, победившего на выборах в США. Он сравнил политика с испанским диктатором Франсиско Франко.

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#украина
#владимир зеленский
#совет федерации
#сша
#дональд трамп
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В США назвали потенциального нового главу Минтранса
Reuters: Трамп может назначить экс-директора по развитию Uber главой Минтранса
17 ноября 2024, 02:13

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить бывшего директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла главой Министерства транспорта. О возможном назначении сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники.
Отмечается, что Майкл знаком с предпринимателем Илоном Маском через социальные сети. Также кандидатуру бывшего топ-менеджера Uber поддержали представители технологических компаний.

Другими кандидатами являются конгрессмен Сэм Грейвс из штата Миссури, сенатор-республиканец Гаррет Грейвс из штата Луизианы и бывший член палаты представителей Шон Даффи из Висконсина.

Ранее Трамп назначил пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома.

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#дональд трамп
#сша
#илон маск
#минтранс
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Маск назвал причину провала демократов на выборах в США
Маск: потеря связи с народом стала причиной провала демократов на выборах
17 ноября 2024, 01:49

Фото: iStock/rarrarorro

Демократическая партия Соединенных Штатов показала катастрофические результаты на выборах из-за потери связи с людьми, написал предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
«Они ушли так далеко влево, что оторвались от народа. Поэтому они потерпели такое жестокое поражение на этих выборах», – заявил Маск.

Ранее американский миллиардер ответил на обвинения Демократической партии в связях с Россией. Маск пообещал найти тех, кто обвиняет его в сотрудничестве с российскими властями. До этого демократы в Сенате США Джинн Шейхин и Джек Рид обратились к Пентагону и генеральному прокурору с просьбой проверить информацию о контактах Маска с Москвой.

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#илон маск
#россия
#дональд трамп
#выборы
#пентагон
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