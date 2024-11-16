G7 заявили, что планируют наносить ущерб РФ через санкции и экспортный контроль

Фото: iStock/Bet_Noire
Лидеры стран G7 заявили, что планируют и дальше наносить ущерб России через санкции, экспортный контроль и другие меры. Соответствующая информация опубликована в совместном заявлении лидеров государств-членов «Группы семи».
«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — сказано в документе.Ранее сообщалось, что страны G7 намерены усилить давление на финансовые организации из третьих стран за сотрудничество с Россией. Также отмечалось, что компании из стран «Группы семи» не будут участвовать в обходе санкций Россией.
Читайте также:
G7 намерены усилить давление на третьи страны за сотрудничество с Россией
Страны G7 договорились о деталях предоставления Украине 50 млрд долларов
На Западе заговорили о потере влияния на международной арене
Данил Пономарев