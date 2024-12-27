Песков отказался комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера под флагом Островов Кука, подозреваемого в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2 и ещё двух кабелей между Эстонией и Финляндией. Представитель Кремля назвал этот вопрос узкопрофильным.
Отмечается, что с просьбой ответить на соответствующий вопрос обратился журналист агентства Reuters. Песков подчеркнул, что не может точно ничего сказать и не уверен, что данный вопрос является прерогативой администрации президента.
Накануне 26 декабря Reuters сообщило, что полиция и погранслужба Финляндии задержали нефтяной танкер, который подозревают в повреждении кабелей связи. По одной из версий, их задело якорем танкера.
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Анастасия Чинкова