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Песков отказался комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера

Фото: iStock/SHansche

Фото: iStock/SHansche

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера под флагом Островов Кука, подозреваемого в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2 и ещё двух кабелей между Эстонией и Финляндией. Представитель Кремля назвал этот вопрос узкопрофильным.


Отмечается, что с просьбой ответить на соответствующий вопрос обратился журналист агентства Reuters. Песков подчеркнул, что не может точно ничего сказать и не уверен, что данный вопрос является прерогативой администрации президента.

Накануне 26 декабря Reuters сообщило, что полиция и погранслужба Финляндии задержали нефтяной танкер, который подозревают в повреждении кабелей связи. По одной из версий, их задело якорем танкера.

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#полиция
Литовские власти заявили о «тоталитарном» характере кладбища советских воинов
27 декабря 2024, 13:41

Фото: istockphoto/marako85

Власти литовского города Шауляй планируют ликвидировать кладбище советских воинов-освободителей летом 2025 года. По заявлению чиновников местной администрации, захоронение носит «тоталитарный» характер.
Кроме того, по мнению властей Шауляя, могилы советских бойцов каким-то образом являются «анти-литовскими», передаёт местная телекомпания LRT. То, что кладбище «пропагандирует тоталитаризм», разумеется, не вызывает никаких сомнений у потомков «лесных братьев». Останки советских воинов, погибших при освобождении Литвы от фашистов, будут перезахоронены неподалёку от деревни Гинкунай, сообщил мэр города.

Можно вспомнить, что в 2019 году в рамках реконструкции главной площади Шяуляя был демонтирован обелиск советским воинам-освободителям, который является объектом культурного наследия. Местные власти объяснили это тем, что монумент якобы не вписывался в новую архитектурную концепцию площади.

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#кладбище
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#литва
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Песков назвал вопиющим случаем отказ Норвегии спасать российских моряков
27 декабря 2024, 13:34

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случай с судном под флагом Норвегии, которое отказалось спасать российских моряков с сухогруза «Урса Майор». Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами.
Песков отметил, что есть помощь терпящим бедствие в море россиянам действительно не была оказана, то это противоречит всем морским законам. Это является вопиющим случаем, заслуживающим тотального порицания.

Пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика» в беседе с РИА Новости объяснила, что корабль под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 находилось вблизи места крушения судна «Урса Майор». Однако по непонятной причине экипаж отказался взять на свой борт российских моряков, которые подошли к ним на спасательной шлюпке. Отмечается, что это грубое нарушение Международной конвенции о спасении 1989 года.

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Кобахидзе надеется, что что Зурабишвили сама уедет из резиденции
27 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/ Aoraee

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что президент республики Саломе Зурабишвили сама уедет из резиденции после окончания ее срока 29 декабря, проинформировало ТАСС.
«Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний», — обратил внимание Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что долг власти — предотвращение преступления, из-за этого он озвучил предупреждение для Саломе Зурабишвили. Он уточнил, что если ее задержат сотрудники правоохранительных органов, то «страна не перевернется», а подобное развитие событий может быть выгодно для ее патронов. Они могут дать ей «подобное задание», но выглядеть это будет некрасиво, добавил Кобахидзе.

Президентский срок Саломе Зурабишвили заканчивается 29 декабря после инаугурации нового президента — Михаила Кавелашвили. Зурабишвили объявляла, что не станет покидать пост президента страны.

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Лидер КНДР Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в стране
27 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/NatanaelGinting

Лидер КНДР Си Цзиньпин дал распоряжение чиновникам приложить все усилия для прекращения волны массовых убийств в стране. Об этом пишет агентство Associated Press.
По данным агентства, за последнее время в Китае чаще начали происходить случаи насильственного нападения. Только в ноябре в стране произошло три подобных ЧП. Один мужчина на фоне финансовых потерь напал на людей в начальной школе в провинции Хунань, где ранил 30 человек. После этого в училище в Исине студент убил восемь человек из-за того, что завалил экзамен. А в Чжухае водитель автомобиля намеренно врезался в толпу людей, убив 35 человек. Предположительно, он был расстроен разводом.

После последнего ЧП Си Цзиньпин дал задачу местным властям увеличить профилактику рисков возникновения подобных ситуаций и оперативно работать с конфликтами.

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#мужчина
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Словакия сделала Украине предложение по решению конфликта
Глава МИД Бланар: Словакия может предоставить Украине площадку для переговоров
27 декабря 2024, 12:08

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Словакия предлагала Украине стать площадкой для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава словацкого МИД Юрай Бланар.
«Словацкая дипломатия готова таким образом активно посодействовать мирному процессу, о такой возможности мы сообщили также украинским партнерам на совместном заседании словацкого кабмина и украинского правительства в начале октября 2024 года в Ужгороде», — написал Бланар на своей странице в соцсети.
22 декабря президент России Владимир Путин в Кремле принял Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве. Напомним, что словацкий премьер выступает против поставок вооружения Украине и её членства в НАТО.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщал, что Россия получила несколько предложений от разных стран стать площадкой для возможной встречи Путина и избранного главы США Дональда Трампа.

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#рф
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Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский настроил Трампа против себя
27 декабря 2024, 12:03

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вряд ли может похвастаться хорошими отношениями с избранным президентом США Дональдом Трампом, отметил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
«Трамп не лоялен к Ермаку и Зеленскому, которые его системно дискредитировали», — написал он.

Кроме того, Дубинский отметил, что президент Украины является ненужным звеном в переговорах между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку его полномочия истекли.

Напомним, что Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

Медведев раскрыл, к чему приведет прямой конфликт США и РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#трамп
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Осуждённый в России американец передавал США данные для генетического скрининга россиян
ФСБ: Спектор передавал США сведения для системы генетического скрининга россиян
27 декабря 2024, 11:57

Фото: iStock/Mongkolchon Akesin

Гражданин США Джин (Евгений) Спектор, приговорённый в России к 15 годам за шпионаж, передавал Вашингтону данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга россиян. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Отмечается, что американец действовал в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческом организации. Он собирал и передавал сведения по биотехнологической и биомедицинской тематикам, включающие в себя государственную тайну, с целью последующего создания в США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.

24 декабря Мосгорсуд приговорил Спектора к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 14 млн рублей.

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#анализы
#шпион
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«Катитесь в ад»: Трамп обратился к помилованным Байденом преступникам
Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад
27 декабря 2024, 11:51

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в отношении 37 заключенных. Он пожелал им «катиться в ад».
Ранее Белый дом сообщил, что пока ещё действующий президент США Джозеф Байден смягчил наказание для 37 из 40 преступников, приговорённых к смертной казни на федеральном уровне. Он заменил приговор на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

В своей социальной сети будущий американский лидер подверг едкой критике «сонного Джо Байдена», пожалевшего «самых жестоких преступников», убивавших, насиловавших и грабивших, но, как ни удивительно, получивших помилование. Избранный президент отказался желать им весёлого Рождества, как это принято, и посоветовал отправляться в ад.

Трамп также поздравил с христианским праздником своих коллег-соперников из Демократической партии, назвав их «сумасшедшими радикально-левыми» политиками.

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Трамп всерьез претендует на Канаду, Гренландию и Мексику — политолог Васильев
Политолог Васильев: Приход Трампа может спровоцировать большой передел границ
27 декабря 2024, 11:35

Фото: istockphoto/dikobraziy

С возвращением в Белый дом бывшего и будущего президента США Дональда Трампа может начаться большой передел границ государств. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Так он в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявления будущего американского лидера о желании присоединить к Соединённым Штатам Канаду, Мексику, Гренландию, а также установить контроль над Панамским каналом.

По словам эксперта, мир постепенно приходит в движение, а господство провозглашённой в начале 1990-х неолиберальной глобализации сходит на нет. Именно отсюда желание Трампа обозначить зону влияния США.

«Если сегодня Америка может изменять границы, получается, мы тоже. А что, распад СССР — это разве навсегда, что ли?» — задался вопросом Васильев.

По мнению политолога, любые границы могут быть «подвинуты». Он допустил, что Вашингтон присоединит новые территории уже после окончания президентского срока Трампа, дело могут закончить его последователи. При этом России следует оставаться, как говорят, «в тренде», заключил эксперт.

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