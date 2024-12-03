Между Финляндией и Швецией разорвался интернет-кабель

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Между Финляндией и Швецией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля. В этот раз фрагмент кабеля повредился не в воде, а на суше — недалеко от финских городов Эспоо и Вихти. Сотрудники полиции Финляндии полагают, что причиной разрыва могла стать диверсия. В стране ещё произошел сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect, сообщила шведская газета Aftonbladet.
Представитель Шведского агентства почты и телекоммуникаций (PTS) рассказал Dagens Nyheter, что на территории Финляндии произошли «две неисправности» на суше. Одну из неисправностей устранили ночью, работа над второй на данный момент ещё ведётся.
Пресс-секретарь компании Global Connect Никлас Экстрем обратил внимание, что из-за сбоя в сети без интернета в Финляндии остаются около шесть тысяч домов. Не говорилось в каком из населённых пунктов — в Вихти или Эспоо — аварию устранили.
Силовые ведомства Швеции осведомлены об инциденте. Полиция Финляндии, по информации министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, полагает, что это была диверсия. Среди представителей финских властей прокомментировала ситуацию лишь министр транспорта Лулу Ранне. В социальных сетях она написала, что правительство отнеслось к произошедшему «серьёзно».
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Пресс-секретарь компании Global Connect Никлас Экстрем обратил внимание, что из-за сбоя в сети без интернета в Финляндии остаются около шесть тысяч домов. Не говорилось в каком из населённых пунктов — в Вихти или Эспоо — аварию устранили.
Силовые ведомства Швеции осведомлены об инциденте. Полиция Финляндии, по информации министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, полагает, что это была диверсия. Среди представителей финских властей прокомментировала ситуацию лишь министр транспорта Лулу Ранне. В социальных сетях она написала, что правительство отнеслось к произошедшему «серьёзно».
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Ольга Енгалычева