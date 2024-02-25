Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава МИД Германии Бербок пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе

Глава МИД Германии Бербок пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе

Zeit: около четверти часа Бербок провела в укрытии в ходе визита в Одессу
25 февраля 2024, 09:11
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Глава МИД Германии Анналена Бербок провела около четверти часа в укрытии из-за воздушной тревоги в Одессе. Об этом сообщила немецкая газета Zeit.
Ранее сообщалось, что министр прибыла на Украину, в Одессу. Её рабочий визит не был анонсирован заранее из соображений безопасности.

Другое немецкое издание Spiegel сообщает, что в ходе визита Бербок встретилась со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Вместе они посетили городской порт, где Кулеба рассказал о ситуации с безопасностью в Чёрном море.


Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации гласит, что в Одесской области 24 февраля объявлялась воздушная тревога. Она началась в 22:48 по мск и завершилась спустя 18 минут.

Читайте также:

Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке

Дед главы МИД Германии Бербок был ярым нацистом, сообщает Bild

Бербок назвала падение интереса к Украине фатальным
#украина
#одесса
#германия
#мид
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Навального* предложили канонизировать
«Царьград»: сторонники Навального* глумятся над ним, предлагая канонизировать
25 февраля 2024, 09:42

Фото: iStock/AleksViking

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального* призвали канонизировать его. Об этом пишет «Царьград».
Первым о таком предложении написало интернет-издание Sota**, затем с поддержкой этой инициативы выступила политик-иноагент Эльвира Вихарева**.

Также вдова политика Юлия заявляла, что её муж был верующим человеком, который держал пост даже в колонии.

В свою очередь юрист и расследователь Илья Ремесло, комментируя эти призывы, намекнул на то, что их инициаторы нуждаются в медицинской помощи.

Руководитель идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаил Тюренков заявил, что сторонники Навального* открыто глумятся над его ещё не погребённым телом. Вместо того, чтобы тихо молиться и обращаться к Богу с просьбами простить его грехи, они «кощунственно жонглируют понятием «канонизация».

Также он подчеркнул, что все эти заявления делаются на потеху либералам и кураторам, поэтому речи о действительной церковной канонизации не идёт.

Читайте также:

Тело Навального* отдали матери

Навальный* умер в исправительной колонии

Названа причина смерти Навального*

*признан в России террористом и экстремистом
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами
#политика
#религия
#православие
#смерть
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Великобритании призвали смелее конфисковать российские активы
Премьер Британии Сунак призвал Запад быть смелее при конфискации активов России
25 февраля 2024, 09:30

Фото: iStock/nevenmn

Западным странам нужно смелее поставлять вооружение на Украину, вводить санкции против России и конфисковать её активы. Такое заявление для журнала The Times дал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Он подчеркнул, что странам следует увереннее конфисковать сотни миллиардов замороженных активов России. По его словам, сначала необходимо забрать средства от активов в виде процентов, а затем отправить их Украине.

Также Сунак заявил, что вместе со странами G7 будут найдены законные способы для ареста этих активов также с дальнейшей передачей их Украине.

Ранее страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявили о своём намерении принудить Россию компенсировать Украине убытки, вызванные конфликтом.

Читайте также:

Россию хотят принудить компенсировать Украине убытки

Bloomberg: Украину не спасут конфискованные активы России

Захарова: Попытки Запада изъять российские активы — торговая война
#великобритания
#россия
#украина
#помощь
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли
Хейли не выйдет из гонки, поскольку Трамп не победит Байдена
25 февраля 2024, 08:55

Фото: iStock/vchal

Бывший президент США Дональд Трамп не сможет одержать победу над нынешним главой страны Джо Байденом. Такое мнение выразила экс-постпред США при ООН, один из кандидатов в президенты США Никки Хейли, добавив, что она не выйдет из предвыборной борьбы.
В ходе общения со сторонниками в родном штате Южная Каролина она отметила, что в ноябре необходимо одержать победу над Байденом, но Трамп не сможет этого сделать, поскольку «он отдаляет людей ежедневно».

Также Хейли заявила, что будет продолжать бороться за пост президента США, поскольку, по её мнению, американцы не довольны ни Трампом, ни Байденом.

Читайте также:

Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена

Трамп заявил о победе с рекордным результатом на родине главной соперницы

Хейли поздравила Трампа с победой в Южной Каролине, но продолжает сопротивление
#дональд трамп
#джозеф байден
#кандидаты
#выборы
#президент
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россию хотят принудить компенсировать Украине убытки
Страны G7 планируют принудить РФ компенсировать убытки Украине
25 февраля 2024, 08:40

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны «Большой семерки» (G7) хотят принудить Россию компенсировать Украине убытки, передав замороженные российские активы. Об этом говорится в заявлении по итогам виртуального саммита лидеров организации.
В документе заявляется, что страны группы поддерживают Украину в получении компенсации за понесённые ущерб и убытки, вызванные конфликтом с Россией.

Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.

Читайте также:

Bloomberg: Украину не спасут конфискованные активы России

Захарова: Попытки Запада изъять российские активы — торговая война

Песков предупредил, что РФ будет защищать свои активы и интересы
#россия
#украина
#страны
#компенсация
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Союзники раскритиковали США за введение вторичных санкций против России
Politico: союзники США назвали превышением мер вторичные санкции против РФ
25 февраля 2024, 08:28

Фото: iStock/designer491

Часть союзников США раскритиковала вторичные санкции против России. Об этом сообщает газета Politico.
Отмечается, что вторичные меры были введены Вашингтоном для наказания зарубежных организаций, работавших с российскими компаниями, попавшими под санкции.

Так, в декабре 2022 года указом президента США Джо Байдена иностранные банки, которые сотрудничали с российским военно-промышленным комплексом, лишились доступа к американской финансовой системе.

Однако введение таких вторичных санкций не нашло поддержки у партнёров США, поскольку это наносит удары по третьим сторонам, не подпадающим под санкционные ограничения. Союзники утверждают, что это превышение полномочий Вашингтона.

Читайте также:

Новые санкции США против РФ не повлияют на её экономику, пишет Washington Post

Нуланд охарактеризовала новые антироссийские санкции как «сокрушительные»

США ввели санкции против «ЧВК Вагнер Центр»
#сша
#россия
#санкции
#ограничения
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупные учения НАТО стартуют в Польше
Крупномасштабные учения НАТО стартуют в Польше
25 февраля 2024, 06:29

Фото: iStock/ RomanBabakin

В Польше 25 февраля стартуют национальные учения польских ВС с участием вооруженных сил других стран Dragon-24, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генштаб польской армии.
В тренировках будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих, 3,5 тыс. единиц военной техники из 10 стран НАТО и боевая группа блока eFP (программа НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе в рамках поддержки союзников).

Цель учений — проверить взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе и на воде. Ожидается, что они станут самыми крупными с 1988 года учениями НАТО Dragon-24.

Читайте также:

В НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с Россией

Командующий ВМС Ирана: РФ, Иран и Китай проведут совместные военные учения

В Китае объяснили, зачем НАТО проводит военные учения у российских границ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хейли поздравила Трампа с победой в Южной Каролине, но продолжает сопротивление
РИА Новости: Никки Хейли поздравила Трампа с победой в Южной Каролине
25 февраля 2024, 05:31

Фото: официальный сайт Никки Хейли

Республиканка Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в Южной Каролине, губернатором которой она ранее была. Как сообщает РИА Новости, политик подчеркнула, что не выйдет из предвыборной гонки, несмотря на поражение. После подсчета 50% голосов на предварительных выборах в штате у Трампа 59,6%, в то время как у Хейли — 39,7%.
«Ранее на этой неделе я сказала, что независимо от того, что произойдет в Южной Каролине, я продолжу баллотироваться в президенты.
Я женщина слова. Я не откажусь от этой борьбы, когда большинство американцев не одобряют как Дональда Трампа, так и Джо Байдена. <...> Мы не можем позволить себе еще четыре года неудач Байдена или отсутствия концентрации у Трампа. <...> Один из них называет своих сограждан-американцев фашистами. Другой называет своих сограждан-американцев паразитами. Они борются не за будущее нашей страны. Они требуют, чтобы мы сражались друг с другом», — заявила Хейли в обращении, которое уже опубликовано на её сайте.

Эксперты считают, что Хейли дожидается так называемого Супервторника, когда голосовать будут сразу 16 американских штатов.

После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».

Десантис, считавшийся главным соперником Трампа со стороны республиканцев, снялся с выборов после того, как экс-президент одержал победу в штате Айова, набрав в ходе предварительных выборов (кокусов) около 51% голосов избирателей.

Читайте также:

Трамп заявил о победе с рекордным результатом на родине главной соперницы

Никки Хейли проиграла Трампу выборы в Нью-Гэмпшире, но остаётся в гонке

Кандидат в президенты США Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа
#выборы
#сша
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена
Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена
25 февраля 2024, 05:26

Фото: iStock/ Massimo Giachetti

Кандидат в президенты США Дональд Трамп согласился с мнением президента России Владимира Путина о том, что на посту американского лидера для России наиболее выгоден Джо Байден, передает РИА Новости.
"На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен", — сказал политик.

Он также отметил, что Соединенные Штаты "стали насмешкой для всего мира".

Ранее Путин заявил, что Россия будет готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, но для Москвы предпочтительнее победа Байдена, как более опытного и прогнозируемого политика.

Читайте также:

Путин: Байден для России лучше, чем Трамп, так как он более прогнозируемый

Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ"

Трамп затеял крупнейшую в истории США депортацию мигрантов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США
Конгресс обвинил Илона Маска в нарушении обязательств перед США
25 февраля 2024, 04:38

Фото: iStock/ Alejo Vazquez

Компания Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, не предоставляя доступ к спутниковому интернету на Тайване, заявил Майк Галлахер, председатель спецкомитета палаты представителей Соединенных Штатов по стратегической конкуренции с Китаем. Его слова опубликовала газета Wall Street Journal.
Галлахер отметил, что SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим американским ведомствам широкополосный доступ к интернету по всему миру. На соответствующую программу Starshield, согласно статье, власти США выделили более $100 млн.

Галлахер потребовал от руководства SpaceX разъяснить ситуацию с доступностью интернета по программы Starshield на Тайване к 8 марта.

Читайте также:

Маск согласился с тем, что в США распространяют ложную информацию о конфликте на Украине

Илон Маск обвинил власть США в цензуре и преследовании

Маск отреагировал на сообщения о продаже Starlink России
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф