Глава МИД Германии Бербок пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе

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Глава МИД Германии Анналена Бербок провела около четверти часа в укрытии из-за воздушной тревоги в Одессе. Об этом сообщила немецкая газета Zeit.
Ранее сообщалось, что министр прибыла на Украину, в Одессу. Её рабочий визит не был анонсирован заранее из соображений безопасности.
Другое немецкое издание Spiegel сообщает, что в ходе визита Бербок встретилась со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Вместе они посетили городской порт, где Кулеба рассказал о ситуации с безопасностью в Чёрном море.
Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации гласит, что в Одесской области 24 февраля объявлялась воздушная тревога. Она началась в 22:48 по мск и завершилась спустя 18 минут.
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Другое немецкое издание Spiegel сообщает, что в ходе визита Бербок встретилась со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Вместе они посетили городской порт, где Кулеба рассказал о ситуации с безопасностью в Чёрном море.
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Анастасия Чинкова