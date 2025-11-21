Береговая охрана США исключила свастику из списка символов ненависти
Береговая охрана США изменила классификацию нацистской символики. Об этом 21 ноября написала газета The Washington Post.
По данным издания, свастика исключена из списка символов ненависти. Теперь она будет относиться к категории символов, «потенциально разжигающих рознь». Новый регламент вступит в силу 15 декабря.
Сюда же отнесли флаги Конфедерации и изображения веревочных петель, ассоциирующихся с линчеваниями. При этом прямой запрет на демонстрацию первых остается. Исключением являются только музейные экспозиции и произведения искусства.
Представители Береговой охраны, находящейся в подчинении министерства внутренней безопасности, отказались комментировать нововведения.
