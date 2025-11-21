Достижения.рф

Береговая охрана США исключила свастику из списка символов ненависти

Фото: iStock/Im Yeongsik

Береговая охрана США изменила классификацию нацистской символики. Об этом 21 ноября написала газета The Washington Post.



По данным издания, свастика исключена из списка символов ненависти. Теперь она будет относиться к категории символов, «потенциально разжигающих рознь». Новый регламент вступит в силу 15 декабря.

Сюда же отнесли флаги Конфедерации и изображения веревочных петель, ассоциирующихся с линчеваниями. При этом прямой запрет на демонстрацию первых остается. Исключением являются только музейные экспозиции и произведения искусства.

Представители Береговой охраны, находящейся в подчинении министерства внутренней безопасности, отказались комментировать нововведения.

Лидия Пономарева

