«Прямота и честность»: Белый дом объяснил, почему Трамп назвал журналистку «свинкой»

21 ноября 2025, 04:47

Левитт: Трамп назвал журналистку «свинкой» из-за ложных публикаций в СМИ

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп обозвал журналистку «свинкой», так как был расстроен из-за недостоверных публикаций в средствах массовой информации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.





Инцидент случился 14 ноября на борту президентского самолёта. Трамп таким образом отреагировал на настойчивые вопросы корреспондентки Bloomberg Кэтрин Люси о его возможных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинённым в секс‑торговле.



«Президент очень прям и честен со всеми в этой комнате. Вы все это видели, все это испытали. Я думаю это одна из многих причин, почему его переизбрали. Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации», — ответила Левитт .