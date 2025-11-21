Мерца назвали сыном Гитлера, мерзавцем и нацистом

21 ноября 2025, 11:50

Bild: Мэр Рио-де-Жанейро Паэс назвал Мерца сыном Гитлера, мерзавцем и нацистом

Фото: iStock/photosvit

Мэр Рио-де-Жанейро (город в Бразилии) Эдуардо Паэс в соцсети X назвал канцлера Германии Фридриха Мерца «сыном Гитлера», «мерзавцем» и «нацистом». Об этом пишет немецкая газета Bild.





Поводом для гневного поста стали слова Мерца о бразильском городе Белен-ду-Пара, где проходила климатическая конференция ООН. Канцлер заявил, что делегация была рада вернуться в «прекрасную» Германию. Эту фразу в Бразилии расценили как критику города. Позже Паэс удалил пост и написал новый о дружбе между странами.

«Это был мой способ сегодня выпустить пар. Оставайтесь спокойными в МИДе. Да здравствует дружба между Бразилией и Германией», — говорится в публикации.

«Замечание, по сути, относилось к желанию делегации после очень утомительного ночного перелета и длинного дня в Белене отправиться в обратный путь», — объяснил он.