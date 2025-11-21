Достижения.рф

Bild: Мерц проведет срочные переговоры по Украине с Трампом и Зеленским

Фото: iStock/Ruma Aktar

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированные на пятницу публичные мероприятия и проведёт серию неотложных телефонных переговоров о ситуации на Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.



По информации издания, Мерц планирует обсудить урегулирование конфликта, в том числе в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Содержание контактов будет обнародовано только по согласованию с партнёрами.

Ранее мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс назвал Фридриха Мерца «сыном Гитлера», «мерзавцем» и «нацистом». Свое высказывание он сделал после слов главы Германии о бразильском городе Белен-ду-Пара, в котором проходила климатическая конференция ООН.

Иван Мусатов

