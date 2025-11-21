Bild: Мерц проведет срочные переговоры по Украине с Трампом и Зеленским

21 ноября 2025, 13:39

Фото: iStock/Ruma Aktar

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированные на пятницу публичные мероприятия и проведёт серию неотложных телефонных переговоров о ситуации на Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.