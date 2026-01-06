Берлин осудил слова Медведева о похищении Мерца по аналогии с Мадуро
Правительство Германии осудило слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможном похищении немецкого канцлера Фридриха Мерца по аналогии с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьян Хилле, передает Tagesspiegel.
По его словам, Берлин решительно осуждает подобные угрозы, однако немецкие власти не видят необходимости в усилении мер безопасности в отношении канцлера после заявления Медведева.
Хилле подчеркнул, что текущая система безопасности соответствует уровню угроз и успешно выполняет свои функции. Он отметил, что канцлер находится под надежной защитой, а сотрудники Федерального управления уголовной полиции считаются одними из лучших в мире.
Ранее Медведев в интервью ТАСС высказал мнение, что в возможном похищении Мерца можно усмотреть определенную долю реалистичности.
