«Снарядом — рукой подать»: Угрозы Трампа заставили Венесуэлу пойти на сделку с США

05 января 2026, 21:35

Власти Венесуэлы рассматривают возможность смены курса в отношениях с США

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Временное руководство Венесуэлы, вероятно, готово отступить от позиции по делу бывшего лидера в обмен на нормализацию диалога с США. Известно, что после исчезновения капитана Николаса Мадуро обязанности главы государства исполняет вице-президент Делси Родригес.





Как сообщил изданию «Аргументы недели» Б.Азар, сначала она требовала вернуть капитана и резко критиковала США. Но после разговора с госсекретарем Марко Рубио Родригес смягчила позицию и начала сотрудничество. Вероятно, американская сторона дала определённые гарантии.

«И то ли Родригес сама догадалась, то ли Рубио подсказал, но вдруг она обратилась к Трампу со словами: «Наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны», что равняется — «ну и хрен с ним с этим Мадуро». И Родригес можно понять — от Флориды или Техаса до неё снарядом, как рукой подать. А Трамп — пижон непредсказуемый и, как она уже успела понять на примере своего бывшего шефа, коварный», — подчернул эксперт.