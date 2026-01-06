Трамп заявил о своей решающей роли в будущем Венесуэлы и о решении «исправить» эту страну

06 января 2026, 02:21

Трамп счел себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата Мадуро

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика телеканалу NBC.





При этом американский президент заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться только после того, как Соединённые Штаты «исправят» ситуацию в этой стране.



Также, общаясь с журналистами, Трамп опроверг слова о том, что США находятся в состоянии войны с Венесуэлой. Он утверждал, что Вашингтон воюет лишь с наркоторговцами, а также с теми, кто сознательно направляет в Соединенные Штаты мигрантов из тюрем и психиатрических лечебниц.



Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич прокомментировал атаку Вооружённых сил США на Каракас.