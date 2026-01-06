В Пентагоне заявили о планах США добиться движения своего флота по всему миру
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решимости Вашингтона обеспечить своему военно-морскому флоту беспрепятственный проход по всем ключевым мировым морским путям. Его слова передает РИА Новости.
Согласно материалу, для достижения установленной цели администрация президента США Дональда Трампа намерена создать более крупные, современные и мощные военно-морские силы. Конечной целью является формирование армии, способной обеспечить стране глобальное доминирование.
Хегсет подчеркнул, что обновлённый флот, включая линкоры «Золотого флота» и передовые подводные лодки, обеспечит не только сдерживание противников Вашингтона, но и гарантирует свободу действий ВМС США на долгие годы вперёд.
Напомним, что в декабре Трамп анонсировал программу строительства до 25 новых кораблей в течение двух с половиной лет. Также ранее сообщалось, что американский лидер не удовлетворен состоянием ВМС и лично участвует в разработке планов модернизации.
