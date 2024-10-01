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Berliner Zeitung: Франция не исключает возможность отправки войск на Украину

01 октября 2024, 10:02
Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Франция не исключает возможности отправки контингента сухопутных войск на Украину. Об этом заявил государственный секретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад.


В интервью немецкой газете Berliner Zeitung он напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что сейчас ничего нельзя исключать. По словам политика, эти слова остаются актуальными. Например, следует рассмотреть возможность проведения «учебных миссий». Однако, оговорился Хаддад, подобные решения должны приниматься только после подробных консультаций с союзниками.

На прямой вопрос корреспондента издания, сохраняется ли неизменной позиция Парижа по поводу возможности отправки французских войск на Украину, государственный секретарь ответил утвердительно. Он также выступил за необходимость предоставления Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России.

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#франция
#макрон
#украина
МИД РФ: Планы по блокировке Финского залива нарушают международное морское право
01 октября 2024, 09:29

Фото: istockphoto/Mltz

Если Финляндия и Эстония реализуют свои планы по блокированию Финского залива для российского судоходства, то Москва расценит такие действия как очевидное грубое нарушение международного морского права.
Об этом РИА Новости заявили в министерстве иностранных дел РФ. Таким образом в российском дипломатическом ведомстве прокомментировали информацию о том, что Таллин и Хельсинки разрабатывают планы по закрытию Финского залива для российских кораблей в случае угрозы.

В МИД РФ подчеркнули, что если речь идёт о планах Финляндии и Эстонии относительно установления водных границ своих прилежащих зон, то это является суверенным правом государств. Однако эти действия, согласно положениям международного морского права, не позволяют препятствовать судоходству и контролировать его.

Российские дипломаты также выразили недоумение по поводу того, какие именно угрозы видят финские и эстонские власти, однако выразили надежду, что они будут твёрдо придерживаться международных правовых норм.

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#финляндия
#эстония
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Ливанская армия не подтвердила отступление от границы с Израилем
01 октября 2024, 09:13

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что армия Ливана отошла от границы с Израилем примерно на пять километров. Представители ливанских Вооружённых сил не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Иранский телеканал Press TV сообщил, что рейды израильских военных, с которых началась наземная операция ЦАХАЛ, никак не повлияли на дислокацию ливанских войск. Целью операции названа защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения к себе домой тех, кто живёт на севере страны, у границ с Ливаном.

В телефонном разговоре министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант обсудили необходимость «демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане, а также возможность перехода от военных действий к поиску дипломатических путей обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

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США поддержали наземную операцию Израиля в приграничных районах Ливана
01 октября 2024, 08:52

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Главы министерств обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили начало наземной военной операции ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в приграничных районах Ливана.
Они пришли к общему мнению о необходимости «демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане, сообщает Пентагон. Остин подтвердил, что США поддерживают «право Израиля на самооборону». Главы военных ведомств согласились в том, что военные объекты движения «Хезболла» должны быть разрушены, чтобы избежать возможность повторения атаки, которая была совершена 7 октября прошлого года.

Глава Пентагона также подчеркнул, что следует искать дипломатическое решение проблемы, чтобы гарантировать гражданскому населению по обеим сторонам границы возможность возвращения в свои дома. Поэтому стороны также обсудили возможность перехода от военных действий к дипломатическому пути обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

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Лётчиков из США напугал резкий манёвр пилота российского Су-35 у берегов Аляски
01 октября 2024, 08:20

Фото: istockphoto/scaliger

Представитель ВВС США генерал Грегори Грийо пожаловался на российского пилота истребителя Су-35С. Его резкий манёвр напугал американских лётчиков в небе над акваторией океана вблизи Аляски.
Слова командующего Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) приводит телеграм-канал Fighterbomber. По его словам, американские лётчики отлеживали полёт четырёх российских самолётов над нейтральными водами неподалёку от побережья Аляски. Внезапно российский истребитель выполнил резкий манёвр, который был «небезопасным, непрофессиональным и подвергал опасности всех».

На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале, можно увидеть, как американский F-16 слишком близко подлетел к бомбардировщику ВКС России Ту-95 МС. Тогда пилот истребителя Су-35С совершил резкий вираж в сторону американского самолёта и пролетел в непосредственной близости от него. Видно, как американский пилот заставил свой самолёт буквально шарахнуться в сторону, чтобы не спровоцировать столкновение.

В министерстве обороны России подчеркнули, что все полёты российских военных самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами эксплуатации воздушного пространства.

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Профессор Пателис: фашизм стал моделью управления прокси-государствами типа Украины
01 октября 2024, 06:58

Фото: сайт Бундестага

Современный фашизм стал моделью управления в прокси-государствах, таких как Украина и страны Балтии, заявил в интервью РИА Новости профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис.
По его словам, формы фашизма изменились по сравнению с XX веком, но его суть сохранилась.

«Фашизм сегодня используется как инструмент для манипулирования и контроля прокси-государств», — подчеркнул Пателис.
Профессор также является участником «Всемирной антиимпериалистической платформы» (WAP), в которую входят политические силы из разных стран и которая поддерживает действия России в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что на Западной Украина стремительно растёт сопротивление насильственной мобилизации и действиям властей в целом. Об этом заявил экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Он подчеркнул, что внутри Украины образовалась оппозиция. В первую очередь речь идёт о западной части страны.

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#военные
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#интервью
#нато
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Сирийские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска
«Аль-Ихбария»: в окрестностях Дамаска прогремели взрывы
01 октября 2024, 06:32

В окрестностях Дамаска прогремели несколько взрывов, передает сирийский телеканал «Аль-Ихбария».
На данный момент причины взрывов остаются неизвестными, и официальные источники пока не предоставили дополнительной информации о происшествии. Местные власти проводят расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Багдаде, у международного аэропорта, произошла атака на военную базу, где были размещены силы США. По информации агентства Рейтер, на базу были выпущены по меньшей мере две ракеты «Катюша», однако силы противовоздушной обороны смогли их перехватить.

Иракские военные чиновники подтвердили информацию о ракетном обстреле. Ситуация на месте остается под контролем, и дополнительные меры безопасности принимаются для защиты американских войск и иракских сил.

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#военные
#ракеты
#атака
#взрыв
#сирия
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«Бежать некуда»: украинские военные оказались в смертельной ловушке ВС РФ
ВС РФ окружили ВСУ в районе Угледара
01 октября 2024, 06:28

Российские вооруженные силы завершили окружение украинских войск в районе Угледара, создав ловушку для сотен солдат ВСУ, сообщает Telegraph со ссылкой на украинского военнослужащего.
По его словам, ситуация в осажденном городе крайне сложная, эвакуационные пути перерезаны, а запасы боеприпасов, еды и топлива истощаются.

«Сейчас атака идет с трех сторон, и эвакуироваться становится практически невозможно», — рассказал украинский солдат блогеру Станиславу Бунятову.
Украинские бронетранспортеры подвергаются атакам российской артиллерии и беспилотников, что делает подъезд к позициям ВСУ чрезвычайно опасным. Некоторые подразделения пытались ночью незаметно покинуть окружение, однако, по словам солдата, в среднем из города удается вырваться лишь небольшим группам — по 10 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о массовой сдаче в плен украинских бойцов, переброшенных в Угледар для подкрепления. Российские военные продолжают улучшать свои позиции в этом районе, что еще более затрудняет положение украинских сил.

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#военные
#днр
#всу
#атака
#угледар
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Украина задумала исключить Россию из важной международной организации
Калачев: Украина с 2023 года выступает за исключение РФ из Интерпола
01 октября 2024, 05:45

Фото: istock/imranahmedsg

Украина с 2023 года активно выступает с инициативой изменения устава Интерпола, чтобы создать механизм для исключения России и других «неугодных стран» из состава организации.
Об этом сообщил начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ Валерий Калачев в интервью РИА Новости.

«На фоне конфликта на Украине и заявлений ряда стран, ставящих под сомнение участие России в Интерполе, Украина предложила внести изменения в устав для возможности исключения государств, которые не отвечают их политическим интересам», — рассказал Калачев.
Инициатива была поддержана несколькими странами, и, по словам Калачева, этот вопрос продолжает обсуждаться. Дискуссии с участием России продолжаются, однако окончательного решения пока не принято.

Ранее Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США.

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#изменения
#украина
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Американцев атаковали «Катюшами»: последняя информация об эскалации в Ираке
Военную базу у аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами
01 октября 2024, 04:45

Фото: istock/Bill Chizek

В Багдаде, у международного аэропорта, произошла атака на военную базу, где размещены силы США. По информации агентства Рейтер, на базу были выпущены по меньшей мере две ракеты «Катюша», однако силы противовоздушной обороны смогли их перехватить.
Иракские военные чиновники подтвердили информацию о ракетном обстреле. Ситуация на месте остается под контролем, и дополнительные меры безопасности принимаются для защиты американских войск и иракских сил.

Атака произошла на фоне усиливающейся напряженности в регионе, и пока не сообщается о пострадавших или повреждениях на базе. Власти Ирака продолжают расследование инцидента, чтобы установить возможные источники атаки и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США. Контракты предоставляют поддержку Центру информационного анализа, который является частью Центра технической информации Министерства обороны.

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#сша
#военные
#атака
#пентагон
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