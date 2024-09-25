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Франция продолжит поставлять вооружение Украины и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе. Об этом заявил президент европейского государства Эммануэль Макрон в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава государства отметил, что Франция заинтересована в скорейшем «восстановлении» Украины в её правах и выстраивании «долгосрочного мира». В связи с этим Париж продолжит поставлять оружие Киеву.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить начала конфликта, провоцируемого Макроном, президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Анастасия Чинкова