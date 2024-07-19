Посол РФ поставил под сомнение планы Франции отправить войска на Украину

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Посол России в Париже Алексей Мешков сомневается в серьезности намерений Франции отправить войска на Украину
«Я не думаю, что Франция отправит свои войска на Украину. По крайней мере, у меня есть серьёзные сомнения на этот счёт. Однако мы должны относиться к таким заявлениям очень серьёзно, потому что Франция — это не просто какая-то европейская страна. Это страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает пусть и ограниченным, но ядерным потенциалом», — заявил Мешков.
В конце февраля президент Франции Макрон после конференции по поддержке Украины заявил, что лидеры Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Но консенсуса пока не достигли. В начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции нет ограничений в вопросе помощи Украине, что вызвало критику со стороны партнёров по НАТО, включая Германию.
Лидеры французских партий обвинили президента в легкомыслии и втягивании в конфликт, так как он не посоветовался с парламентом. При этом агрессивную риторику Макрона поддержали в Прибалтике и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле отметили, что ряд стран сохранили «достаточно трезвую оценку потенциальных угроз» для Украины.
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