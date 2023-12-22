«Мы не готовы»: Украинцы боятся возвращаться домой в страхе стать пушечным мясом

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Украинские беженцы, которые проживают в Германии, боятся возвращаться домой, об этом пишет немецкое издание Das Erste.
Украинские беженцы боятся, что их отправят воевать, как только они прибудут домой.
Ещё один собеседник СМИ заявил, что просто не хочет быть пушечным мясом. По его мнению, солдаты, которые никогда в жизни не держали в руках оружие, никак не смогут помочь Украине.
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«Все эти месяцы я жил в надежде, что снова вернусь домой. Но я не уверен, что это возможно. Думаю, что ни одна армия в мире не нуждается в солдатах, которые не готовы сражаться», — рассказал о своих страхах один из украинцев, проживающих в Германии.
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Евгения Парфентьева