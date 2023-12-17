«Зеркало недели»: В Европе у украинских беженцев отбирают детей

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Украинские юристы озабочены увеличением количества фактов, когда у беженцев с Украины, находящихся в разных странах Евросоюза в статусе временной защиты, под различными предлогами отбирают детей.
Украинское издание «Зеркало недели» рассказало историю 18-летней украинки Людмилы, находящейся во французском городе Эврё в статусе временной защиты. У неё социальная служба прямо в роддоме отобрала новорожденного ребёнка и отдала его в приёмную семью. Обоснованием по версии соцработников послужило то, что «мать холодно относится к ребёнку».
К воссоединению матери и малыша, кроме адвокатов, подключились посольство Украины во Франции, министерство юстиции, волонтёры. На заседание суда ни консул, ни волонтеры, ни адвокат допущены не были. Суд тем не менее постановил вернуть ребёнка матери.
Адвокат Людмилы в комментарии изданию сообщила, что в её практике уже были подобные случаи, происходившие в Эстонии, Дании, Польше и Германии, когда детей отбирают у матерей под надуманными предлогами или не выпускают из ЕС. Офис уполномоченного Верховной рады по правам человека сообщал о 240 случаях, когда у родителей или опекунов, находящихся в Европе, местные социальные службы отбирали детей. В качестве предлога обычно выдвигаются несущественные причины, типа пропусков школы, подозрения на семейные конфликты или показавшееся странным поведение родителей.
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К воссоединению матери и малыша, кроме адвокатов, подключились посольство Украины во Франции, министерство юстиции, волонтёры. На заседание суда ни консул, ни волонтеры, ни адвокат допущены не были. Суд тем не менее постановил вернуть ребёнка матери.
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Александр Бойцов