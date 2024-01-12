«Бескомпромиссные ворюги»: Медведев точно описал украинское руководство

Фото: Сайт Кремля
Украинское руководство расхищает огромные сресдтва, которые им выделяют на оружие, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
«Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать», — прокомментировал ситуацию Медведев.
Политик также напомнил, что в оборонном ведомстве США сознались, что всё это время не следили за судьбой вооружения, которое они поставляли Вооружённым силам Украины. В результате выяснилось, что с Украины исчезло вооружение на один миллиард долларов, а также порядка 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов.
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Евгения Парфентьева