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«Бескомпромиссные ворюги»: Медведев точно описал украинское руководство

Медведев назвал украинские власти бескомпромиссными ворюгами
12 января 2024, 11:26
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Украинское руководство расхищает огромные сресдтва, которые им выделяют на оружие, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

«Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать», — прокомментировал ситуацию Медведев.

Политик также напомнил, что в оборонном ведомстве США сознались, что всё это время не следили за судьбой вооружения, которое они поставляли Вооружённым силам Украины. В результате выяснилось, что с Украины исчезло вооружение на один миллиард долларов, а также порядка 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

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#дмитрий медведев
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В Конгрессе США резко высказались о финансировании Украины
Конгрессвумен Грин: США врут об эффективном использовании средств на Украине
12 января 2024, 11:11

Фото: iStock/rarrarorro

Американское правительство скрывает правду от своих граждан о переданной Украине финансовой помощи. Об этом заявила член конгресса США Марджори Тейлор Грин в своей соцсети X.
По ее словам, Вашингтон врет, отчитываясь перед гражданами США об успехах после передачи Украине миллиардов долларов. Она подчеркнула, что Белый дом должен прекратить оказывать финансовую помощь Украине для продолжения конфликта и обратить внимание на внутренние проблемы страны.

«Не нужно принуждать американских налогоплательщиков финансировать гибель молодых украинцев ради того, чтобы военно-промышленный комплекс набил свои карманы», — заключила Грин.

Напомним, накануне стало известно, что Соединённые Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Об этом заявил на своём брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Хуже, чем индейцы»: В ГД заявили, что Зеленский превратил Украину в резервацию США
Шеремет: Зеленский превратил Украину в резервацию США
12 января 2024, 10:48

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в резервацию Соединённых Штатов, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что если Соединённые Штаты прекратят финансирование Украины, то тем самым убьют около 12 миллионов пенсионеров, которым не на что будет выплачивать пенсию.

«Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам», — прокомментировал ситуацию Шеремет.

Депутат убеждён, что Зеленского совершенно не волнует судьба пенсионеров, он беспокоится лишь о себе. В ином случае, чтобы спасти свой народ, Зеленскому необходимо прийти к российскому лидеру Владимиру Путину и попросить помощи у него, считает Шеремет.

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#госдума
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В России осудили удары США по Йемену
МИД РФ: удары США по Йемену – пример извращения резолюции СБ ООН
12 января 2024, 10:04

Фото: iStock/Tanaonte

Нанесение ударов американскими военными по объектам в Йемене является очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН и полным пренебрежением международным правом ради эскалации конфликта в регионе. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.

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#сша
#великобритания
#мид рф
#обстрел
#военные
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Россиян попросили воздержаться от поездок в Папуа-Новую Гвинею
12 января 2024, 09:59

Фото: istockphoto/ANDREYGUDKOV

Российское посольство рекомендовало россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею. Там вспыхнули беспорядки.
Из-за дестабилизации внутриполитической обстановки россиянам рекомендовали не посещать государство до того, как будет урегулирована ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление диппредставительства.

Известно, что граждане РФ за помощью в посольство не обращались.

Напомним, 15 человек погибли во время беспорядков, которые охватили Папуа-Новую Гвинею. В ночь на 11 января Пауэс Паркоп, который является глава столицы Папуа – Новой Гвинеи города Порт-Морсби, сообщил о беспорядках. Они начались во время забастовки полицейских и военнослужащих. Они выступили против вычетов из их зарплат. На митинг вышли более 200 человек.

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#туризм
#путешествие
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США и Великобритания обстреляли свыше 10 объектов йеменских хуситов
CNN: США и Британия обстреляли более 10 объектов хуситов в Йемене
12 января 2024, 09:52

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Военные США и Великобритании нанесли удары по более чем 10 объектам йеменских хуситов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что для нанесения ударов были выбраны именно те объекты, поражение которых позволит ослабить возможности хуситов к обстрелу иностранных судов в Красном море.

Собеседники телеканала уточнили, что американскими и британскими военными были обстреляны радиолокационные системы, склады с вооружением и площадки для запуска беспилотников и ракет на территории Йемена.

Удары со стороны военных армии США наносились с самолётов, кораблей и атомной подлодки, которая находится в водах Красного моря с 23 ноября 2023 года.

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#сша
#великобритания
#военные
#обстрел
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Депутат ГД Милонов попросил МВД проверить рекламу отсрочки от армии
12 января 2024, 09:43

Фото: iStock/zim286

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к МВД России с просьбой проверить рекламу отсрочки от армии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Отмечается, что обращение направлено главе ведомства Владимиру Колокольцеву. Депутат рассказал, что в одной из таких реклам представлено предложение о получении политического убежища в европейской стране.

Милонов выразил убеждение в том, что подобные предложения являются скрытой формой государственной измены и представляют собой распространение пропаганды, нацеленной на подрыв единства нации.

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#госдума
#мвд
#реклама
#проверка
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«Не верю!»: Депутат Ивлев прокомментировал прекращение помощи США Украине
Депутат Ивлев цитатой Станиславского ответил на прекращение помощи США Украине
12 января 2024, 09:06

Фото: iStock/ValleraTo

Если Соединённым Штатам будет выгодно продолжение конфликта на Украине – они найдут способ продолжить спонсировать ВСУ, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 11 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекращают поставки вооружения и финансовой помощи для Вооружённых сил Украины по причине отсутствия средств.

«Пока по Станиславскому: «Не верю!». Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно», — прокомментировал ситуацию Ивлев.

При этом, Ивлев отметил, что если Соединённые Штаты действительно прекратят спонсировать ВСУ, то это станет прекрасным уроком для киевских властей, который приняли интересы своей страны и народы ради собственной выгоды.

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#сша
#финансы
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#всу
#вооружения
#госдума
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Япония будет следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы
12 января 2024, 08:34

Фото: istockphoto/Belus

Японские власти планируют реагировать «соответствующим образом».
Японское правительство после того, как Владимир Путин заявил, что намерен посетить Курильские острова, планируют внимательно следить за ситуацией, а также реагировать «соответствующим образом». Об этом рассказал генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

«Я воздержусь от комментирования каждого заявления российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом», - заявил Хаяси.
Он отметил, что Токио сохранит санкции против Москвы и продолжать поддержку Украины.

Напомним, Владимир Путин во время визита в Хабаровск сказал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова.

«Надо развивать туристический кластер островов. Там очень интересно, говорят. Не был разу, к сожалению, но обязательно приеду», - пообещал Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

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#владимир путин
#новости
#политика
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Глава Пентагона Остин раскрыл цели ударов США по хуситам в Йемене
Глава Пентагона Остин: Цель ударов США в Йемене — беспилотники и ракеты
12 января 2024, 06:01

Фото: iStock/Tanaonte

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что целью ударов США и союзников в Йемене являлись ракеты, БПЛА и технические возможности разведки хуситов. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте американского оборонного ведомства.
«Сегодняшние удары имели целью локации, ассоциируемые с беспилотными летательными аппаратами хуситов, их баллистическими и крылатыми ракетами и техническими возможностями береговых радиолокационных станций и разведки воздушных целей», — говорится в публикации.

Остин также отметил, что удары по объектам движения «Ансар Алла» в Йемене были направлены на снижение способности хуситов угрожать международной торговле и судоходству.

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#сша
#пентагон
#конфликт
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