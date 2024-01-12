Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в резервацию Соединённых Штатов, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что если Соединённые Штаты прекратят финансирование Украины, то тем самым убьют около 12 миллионов пенсионеров, которым не на что будет выплачивать пенсию.
Депутат убеждён, что Зеленского совершенно не волнует судьба пенсионеров, он беспокоится лишь о себе. В ином случае, чтобы спасти свой народ, Зеленскому необходимо прийти к российскому лидеру Владимиру Путину и попросить помощи у него, считает Шеремет.
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«Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам», — прокомментировал ситуацию Шеремет.
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Евгения Парфентьева